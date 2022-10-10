Başkan Sandal, din görevlileriyle buluştu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla, Bayraklı'daki 200 din görevlisiyle bir araya geldi, birlik ve dayanışma mesajları verildi. Başkan Sandal, “Bizim soframız bir, derdimiz bir, yolumuz bir. Kimsenin kimseyi yok saymadığı, dostluk ve kardeşlik yolunda birleşmeliyiz” dedi.

Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yanı sıra; Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, İlçe Müftüsü İbrahim Türedioğlu, İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Özdemir ve 200'e yakın din görevlisi katıldı. Konuşmalarda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi. Başkan Sandal, salonu dolduran katılımcılarla tek tek selamlaştı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, programda yaptığı konuşmada, “Üzerinde yaşadığımız coğrafyayı daha huzurlu ve daha yaşanabilir kılmanın yolu gönül kapılarımızı birbirimize açmaktan geçer. Toplumda öğretmenlerimiz ve din görevlilerimizin çok önemli görevi var. Hayata olan duruşumuzu, bakışımızı, değerlerimizi onlardan öğreniriz. Bizim yolumuz; kimseyi yok saymayan, herkesi kucaklayan, birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularıyla yaşamını sürdüren insanların yoludur. Bu coğrafyada en son kavga edecek insanlarız; çünkü soframız, derdimiz, inancımız aynı. Bizim birliğe ve hoşgörüye ihtiyacımız var. Bunun teminatı sizlersiniz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımız, cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk dışında her şeyi tartışabiliriz. Biz her koşulda din görevlilerimizin emrindeyiz. Tüm ihtiyaçlarınızı bir protokol çerçevesinde çözmeye hazırız. Bakım onarımdan temizliğe kadar üzerimize ne düşüyorsa yaparız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da el ele kol kola gönül gönüle olacağız” dedi. Din görevlileri de, desteklerinden dolayı Başkan Sandal'a teşekkür etti.

İlçe Müftüsü İbrahim Türedioğlu da, “Bugünler Hazreti Muhammed'i anma ve anlama, hadislerini tekrar hatırlama günleridir. Onun bize öğrettiği gibi dostluk, dayanışma ve kardeşlik duygularıyla yaşamımızı sürdürmeyi temenni ediyorum. Bu duygularımızı güçlendirelim. Camilerde, Kur'an kurslarında hizmet veren din görevlilerimiz toplum için çok önemli görevler yapıyor. Hepsine emekleri için teşekkür ederim” dedi.

İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu ise “Bugünler birlik ve beraberliğimizin, dayanışmamızın daha fazla olduğu günlerdir. Camiler ve Din Görevlileri Haftası; sorunlarımızı, dertlerimizi konuşmak ve birlikte hareket etme konusunda fikir alışverişinde bulunmak için çok anlamlı” dedi.