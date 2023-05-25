Başkan Sandal, Haymanalılarla buluştu

İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı'da yaşayan Ankara Haymanalılarla bir araya geldi. Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bayraklı'da yaşayan Ankara Haymanalılar, dernekleşme sürecini başlattı. Bu çerçevede düzenlenen etkinliğe; Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, il, ilçe yöneticileri ve çok sayıda Ankaralı katıldı. Başkan Sandal, seçim çalışmaları çerçevesinde gün boyu da ilçe belediye başkanları ve partililerle birlikte Kemalpaşa'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Serdar Sandal, “Dostça, kardeşçe, el ele vererek bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Bu kötü düzene hep birlikte ‘dur' demek zorundayız. Yarınlarımız, çocuklarımız, geleceğimiz için bunu yapmalıyız. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünden yana; Türk bayrağından, vatanımızdan, Atatürk ilke ve devrimlerinden yana olan her yurttaşımızla her zaman kol kola olarak, kimseyi ayrıştırmadan birleşerek büyüyüp, aydınlık, refah yarınlara kavuşacağımıza inanıyoruz. Gelin bunu birlikte başaralım” dedi.

CHP İl Başkanı Aslanoğlu da, “Bayraklı'da yaşayan Haymanalı dostlarımızla buluşarak, yola çıktıkları dernekleşme süreçlerine bir küçük destek de biz sunmak istedik. Aydınlık günlere ortak adımlarla, dayanışma ile varacağız. Her zaman birlikte olacağız” dedi.