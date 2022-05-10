Başkan Sandal, hemşehri derneklerinin bahar kutlamalarına katıldı

Başkan Sandal, "Sosyal demokrasi anlayışımızla her zaman yanınızdayız" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının baharı karşıladığı etkinliklerde, farklı şehir ve kültürlerden binlerce yurttaşla buluşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, birlik ve dayanışmanın önemine değindi. Yöresel lezzetlerin tanıtıldığı etkinliklerde tüm vatandaşlara karanfil dağıtan Başkan Sandal, Eskişehirli, Çorumlu, Giresunlu ve Tuncelili hemşehri dernekleri ile buluştu. Sandal, Türkiye'nin her köşesinden insanlarla Bayraklı'da uyum içinde yaşamanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Dersimliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin davetinde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı'da, İzmir'de farklı memleketlerden, farklı kültürlerden vatandaşlarımızla bir arada, uyum içinde yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal demokrat anlayışın iktidarında bu ahengi daha da artıracağız. Hayatı yeniden kurgulayacaksak, yeni bir sayfa açacaksak geçmiş değil gelecekle ilgili şeyler söylemek lazım. Bu ülkeye demokrasiyi; duruşuyla, vicdanıyla, ahlakıyla getirebilecek tek lider Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yürüdüğü yolda kendisini yalnız bırakmamak ve sonuna kadar yanında durmak hepimizin asli görevidir. Genel başkanımızın dostlarına bir çağrısı var; 'ya bana katılın, ya önümden çekilin' diyor. Bütün gücümüz ve irademizle her zaman yanında olacağımıza söz veriyoruz” dedi.