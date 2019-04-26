Başkan Sandal, iki haftada 10 bin kişiyi ağırladı

Günde ortalama bin ziyaretçi ağırlayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bir yandan tebrikleri kabul ederken, diğer yandan da belediyede birçok yeni icraatla kamuoyunun takdirini topladı. İlk olarak şifreli, kilitli, kartla açılan kapıları söktüren Sandal, belediye başkan yardımcıları ve müdürlerin makam araçlarını da kaldırıp, tüm personelin eşit şartlarda işe gidip, geleceğini söyledi. Son olarak deve güreşlerini de kaldıran Sandal, buraya harcanacak paranın eğitim olanakları kısıtlı olan öğrencilere aktarılacağını duyurdu.

Hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında ise Başkan Sandal'ı iki haftada yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti. Sivil toplum örgütlerinden, meslek odaları temsilcilerine, iş dünyasından milletvekillerine, personelden ilçe sakinlerine kadar binlerce kişiyle görüşen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İlçenin tüm sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi. 7'den 70'e herkesle tek tek ilgilenen, özellikle çocuklara ve gençlere önem veren Sandal, “Bayraklı'yı yarınlarımız olan çocuklarımızın, gençlerimizin omuzlarında yükselteceğiz. Ulu önder Mustafa Kemal'in de dediği gibi, ‘Çocukları korumak vatanı korumaktır' ifadelerinden yola çıkarak, Ata'mızın emanetine sahip çıkacağız. Bayraklı'yı dünya çocuklarının, gençlerinin merkezi haline getirmek için çalışacağız. İlçemizin tüm sorunlarını çözmek, sosyal yardımlardan eğitime, sağlıktan kültür sanat etkinliklerine kadar her alanda üzerimize düşenin en iyisini yapacağız” diye belirtti.