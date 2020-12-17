Başkan Sandal: “İsrafı değil, tasarrufu büyütüyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal imzasıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, belediye binalarında masa altlarındaki çöp kutuları kaldırılacak ve atıklar koridorlara yerleştirilecek atık kutularında ayrıştırılarak toplanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, nüfusu 250 bin ve üzeri olan büyükşehir ilçe belediyelerinde kurulmasını istediği ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi' Bayraklı Belediyesinde, Başkan Serdar Sandal'ın onayıyla hayata geçti. Uygulamayla birlikte atıklar kaynağında en aza indirilecek, türlerine ayrılarak toplanacak ve geri dönüşüme kazandırılacak.

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Birimi tarafından kurulan 1. Sınıf Atık Geliştirme Merkezi'nin daha etkin şekilde kullanılması amacıyla, hizmet binalarının koridorlarına farklı renklerde atık ambalaj kutuları yerleştirildi. Kağıt, plastik, metal, cam ve organik atıklar bina içinde ayrıştırılmaya başlandı. Tehlikeli olabilecek pil, bitkisel yağ ve elektronik atıkları da bina girişine yerleştirilen kutularda depolanarak geri dönüşüme gönderilecek. Çalışma alanlarındaki atık kağıtlar ise bugüne kadar olduğu gibi yine geri dönüşüm için toplanacak. Ayrıca yeniden kullanımı uygun olmayan atıkların da tüketiminin azaltılması, gereksiz elektrik ve su sarfiyatının önlenmesi sağlanacak.

“Daha yaşanabilir bir dünya”

Dünya genelinde doğal kaynakların hızla tükenmeye devam ettiğini hatırlatarak, bu konuda her yurttaşın üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Hepimiz çok duyarlı olmalıyız. Çünkü kaynaklarımız sonsuz değil, sınırlı. Suyumuzu, elektriğimizi, kağıdımızı ihtiyacımız kadar kullanmalıyız. Yeniden kullanılabilecek ya da geri dönüşüme kazandırılabilecek atıkları da yerinde belirleyerek, bu sürece katkı sağlayabiliriz. Diliyoruz ki, tüm vatandaşlarımız bu konuda gereken hassasiyeti gösterir ve daha yaşanabilir bir dünyayı hep birlikte kurarız. İsrafı değil tasarrufu büyütelim, çocuklarımızın geleceğini düşünelim” diye konuştu.