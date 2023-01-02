Başkan Sandal: “İyi günde kötü günde beraberiz”

Taziye evi hizmetinden faydalanan cenaze sahipleri, belediye tarafından sunulan ikramlar eşliğinde konuklarını ağırlayabiliyor. Sayısı 4'e çıkartılan taziye evleri bugüne kadar 50 bin kişiyi ağırladı. Başkan Sandal “İyi günde de kötü günde de vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

Bünyesinde faaliyet gösteren taziye evleri ile cenaze sahibi vatandaşların acılı günlerinde yanlarında olan Bayraklı Belediyesi, yerel seçimlerden bu yana yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladı. Geçtiğimiz yıl iki yeni taziye evini daha hizmete açan Bayraklı Belediyesi, Nafiz Gürman, Onur Mahallesi ve Cengizhan taziye evleri ile Aşık Mahzuni Şerif Cemevinde gerçekleşen taziyelerde, konuklara sıcak ve soğuk ikram hizmeti de verdi. Taziye evleri, acılı günlerinde cenaze sahiplerinin yükünü az da olsa hafifletti.

“Yüklerini hafifletiyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal; “Hayata geçirdiğimiz projelerle vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırırken, iyi günde de kötü günde de yanlarında oluyoruz. Onur Mahallesi ve Cengizhan'da hizmete açtığımız merkezlerle birlikte yerel seçimlerin ardından taziye evlerimizin sayısını 4'e çıkardık. Çeşitli ikramlarla, cenaze sahiplerimizin yükünü hafifletiyor, taziye sunmak isteyen vatandaşlarımıza her mevsim için uygun alanlar sunuyoruz” dedi.