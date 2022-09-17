Başkan Sandal kanoya bindi, kürek çekti

“Şehrini kucakla” temasıyla düzenlenen etkinliklerde Başkan Serdar Sandal, dragon teknesine binerek kürek çekti.

Bayraklı Belediyesi, tüm dünyada sıfır karbon, daha yeşil, daha temiz, sürdürülebilir ulaşım ve sürdürülebilir şehirler sağlamak amacıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde bu yıl da renkli etkinliklere imza attı. Körfezde kano ve kürek çekme gösterileri yapıldı. Başkan Serdar Sandal, oğlu Yağız ile beraber dragon teknesine binerek kürek çekti. Bayraklı sahilindeki tekvando, karate, corn hole ve zumba gösterilerinde sahneye çıkan çocuklar, gençler ve engelli sporcular da alanı dolduran yüzlerce vatandaşa keyifli anlar yaşattı. Aktif hareketlilik, toplu taşıma, temiz hava, akıllı ulaşım çözümleri gibi konularda farkındalık yaratıldı. Gün boyu süren etkinliklerde vatandaşlar da kanoya bindi.

“Bayraklı'da bu tür etkinlikleri artıracağız”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Avrupa Hareketlilik Haftası'nın amacı; dünya genelinde karbon salınımını sıfıra indirmek ve daha yaşanabilir kentler meydana getirmek. Bayraklı'da bu amaca uygun olarak hem denizde hem de karada etkinliklere imza attık. Gençlerimizle, çocuklarımızla, özel gereksinimli sporcularımızla ve İzmir Kürek Kulübü'nün profesyonel kürekçileriyle bağ kurarak, farkındalık oluşturduk. Körfezin en güzel sahil şeridine sahip Bayraklı'da bu tür etkinlikleri artıracağız ve daha güzel yarınları birlikte yaratacağız” dedi.