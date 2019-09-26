Başkan Sandal: "Kentsel dönüşüm için yeni bir model bulacağız"

Kentin en önemli sorununun dönüşüm olduğunu vurgulayan Başkan Sandal, “Herkesin beklentilerinin karşılandığı yeni bir modelle kentsel dönüşüm sorununu çözeceğiz" dedi. Sandal ayrıca, Smyrna Müzesi için Kültür Bakanlığı'na yer tahsisi yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Meclis üyeleri ve belediye bürokratlarıyla birlikte Fuat Edip Baksı, Çiçek ve Bayraklı Merkez Mahallesi muhtarlarıyla bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, hem sorunları yerinde tespit etti hem projelerini anlattı. İlk olarak Fuat Edip Baksı Mahallesi Muhtarı Necdet Sivarioğulları'nı ziyaret eden Başkan Sandal, yeni muhtarlık binasının yerini ve projesini inceledi. Viyadük ayaklarındaki görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması için çalışma başlattıklarını söyleyen Başkan Sandal, viyadüklerin Kurtuluş Savaşını anlatan resimli kabartmalarla süsleneceği müjdesini verdi. Süleyman Eczacıbaşı İlkokulu'nu da ziyaret eden Sandal, veliler ve okul yöneticilerinin talepleri doğrultusunda çatı tadilatının yapılıp, yağmur suyu birikintisinin önlenmesi için ilgili birimlere talimat verdi. Esnafla tavla oynayan ve sonrasında Fuat Edip Baksı Semt Merkezini gezen Sandal, mahallenin sorunlarını en önemlilerden başlamak kaydıyla çözeceklerini ifade etti.

Çiçek Mahallesi Muhtarı Sezai Çelik ile de buluşan Başkan Sandal, burada kentsel dönüşümle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kentsel dönüşüm konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi'nin koordineli olarak çalışacağını dile getiren Sandal, hazırlanacak taslağın önce vatandaşa sunulacağını ve vatandaşın da onaylaması durumunda projenin hayata geçirileceğini söyledi. Başkan Sandal, "Şuan vatandaşın yaşam kalitesini sıkıntıya sokan sorunlara çözüm bulmak için çalışıyoruz. Mahallelilerin asıl sorunlarını kentsel dönüşümle beraber yapacağız. Asıl meselemiz dönüştürmek. Vatandaşın da, müteahhidin de belediyenin de beklentilerinin karşılandığı bir modelle bu işi çözmemiz lazım. Vatandaşın beklentisini doğru ölçmek lazım. Vatandaşın dediğinin olması meselenin çözümü için yeterli olmayabilir. Burada müteahhidin ve iş dünyasının da, belediyenin de ne dediği önemli. Tüm bunların bir formülünü bulmak lazım. Temel mantığımız 10 düşünüp, 1 adım atmak. Varsın 1 yıl geç olsun ama doğru proje olsun" dedi.

Smyrna Müzesi açıklaması

Çiçek ve Tepekule mahalleleri sınırında hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemeleri anlatan Başkan Sandal, şöyle devam etti:

"Smyrna ve bölgesini düzenlemek istiyoruz. Kavşakları kentin tarihine uygun olarak daha modern ve çağdaş bir hale getireceğiz. Çünkü İzmir demek, Bayraklı demek. İzmir'in kuruluş yeri burası. Tantalos ve Homeros buraya ait. Bu tarihsel değerlerden de yararlanmak lazım. Zabıta müdürlüğümüzün olduğu alanı bir müze yapmak isterlerse; Kültür Bakanlığı'na tahsis etmeye hazırız. Yeter ki burası cazibe merkezine dönüşsün. İnanıyorum ki, 1 yılın sonunda bütçesel sıkıntıları da aşacağız; çünkü bu meseleleri çözecek dinamik var, sadece zaman gerekiyor. Geldiğimizde 100 milyona yakın bankalara borç vardı şimdi 75 milyonlar seviyesinde. Kademeli olarak borçlarımızı bitireceğiz ve yeni borçlanmaya girmeyeceğiz. Bu paranın yıllık faizi 10 milyona yakın aylık da 1 milyona tekabül ediyor. Bu parayı bankaya vereceğimize, ayda 10 tane park yaparız.”

Günün son ziyaretinde Bayraklı Merkez Mahallesi Muhtarı Kemal Karacan ile bir araya gelen Serdar Sandal, mahallenin öncelikli sorunlarını yerinde tespit etti. Parklarda oyun gruplarının yenilenmesi, çevre ve yol düzenlemeleri ile kaldırım işgallerinin önlenmesi için gelen şikayetleri not alan ekipler, çözümleri için harekete geçti. Sevgi Yolu'nda esnafı da gezen Sandal, döner kesti, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.