Başkan Sandal, mahalleleri tek tek geziyor

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahalle gezilerini Gümüşpala, Emek ve Soğukkuyu'da sürdürdü. Adım adım sokakları gezerek, ihtiyaçları tespit eden ve yapılması gerekenlerle ilgili bürokratlarına talimatlar veren Başkan Sandal, asfaltlamadan park-bahçe düzenlemelerine, temizlikten yeşillendirmeye, yeni park yapımlarından taziyeevi ve kreş projelerine kadar yapılacakları anlattı.

Basket ve penaltı

Gümüşpala'da, muhtarı İsmail Balıkçı ile trafik sorunu, kaldırım işgalleri, asfaltlama ve aydınlatma gibi problemleri konuşan Sandal, "Kaldırımlar en büyük sorunlardan biri. Gidiş-gelişlerde sorun yaşanıyor. Aynı zamanda yol kenarına bırakılan arabalar da trafiği sıkıntıya sokuyor. Bazı bölgeleri büyük ölçüde düzelttik. Diğer alanları da düzelteceğiz" dedi. Meydandaki Atatürk büstüne bakım yapılması talimatı veren Sandal, ihtiyaç olan sokaklara da asfaltlama yapılmasını istedi. Şehit Nazım Bey İlkokulu'nu da ziyaret eden Başkan Sandal, burada basket oynadı. Okulun ihtiyacı olan bakım ve onarım ile ilgili çalışma yapılacağını söyledi. Gümüşpala Pazaryeri'nin yanındaki düğün salonunu kreşe dönüştürmeyi planladıklarını ifade eden Sandal, "Önceliğimiz çocuklarımızın eğitimi. Düğün salonu ile ilgili zaten çevreden gelen şikayetler de var. Burayı kreşe dönüştürüp, annelere de kadın kooperatifimizin çatısı altında file ördürebiliriz. Bunları belediye olarak satın alıp dağıtımını yapabiliriz" diye konuştu. Başkan Sandal pazaryeri yanındaki halı sahada da inceleme yaparak meclis üyelerine penaltı attı.

Yeni yol açılması için çalışılacak

Emek Mahalle Muhtarı Habib Obay ise Başkan Sandal'a yağmur suyu ve kanalizasyon, yeni yol açılması, ihtiyaç olan yerlere istinat duvarı yapılması, yeni parklar, taziyeevi ve boş alanların temizliği ile ilgili konuları iletti. Hızla çözebilecek sorunlar için birimlere talimat veren Sandal, "Yağmur suyu ve kanalizasyon ile ilgili sıkıntıyı biliyoruz. İZSU ekipleri kısa sürede gelip sorunu çözecek. Ayrıca Anadolu Caddesi'ne paralel olan alanda ruhsat ve izinlerle ilgili bir çalışma yapalım. Bölgede inşaat yapan müteahhitlerle de görüşelim. İhtiyaç olan yerlere istinat duvarlarının yapılması için gerekli incelemelerimizi tamamlayalım ve girişimlerde bulunalım. Apartman aralarındaki alanlara park yapılmasını programımıza alalım. Ayrıca taziye evi yapmamız için belediyemize ücretsiz yer tahsisi yapmak isteyen vatandaşımızın yerine de bakalım. Tüm taleplerin ve sorunların çözümü için üzerimize düşeni yapalım" diye belirtti.

Soğukkuyu'ya yeni sosyal tesis

Soğukkuyu Mahallesinde de muhtar Coşkun Bülbül ile bir araya gelerek, her mahallede olduğu gibi sokak gezilerini sürdüren Sandal, muhtarlık binasına yeni yer belirledi. Asfaltlama, yeşillendirme, aydınlatma ve çevre düzenlenmesi ile sosyal tesis gibi konularda da yapacaklarını anlattı. Park içindeki muhtarlığın daha merkezi konuma taşınması talebine olumlu yanıt veren Sandal, ziyareti sırasında gördüğü Barış Parkı'nda başarılı çalışmasından dolayı görevli personel Yılmaz Limon'u tebrik ederek, bu parkın ilçeye örnek olması gerektiğini belirtti. Soğukkuyu mezarlığı arkasındaki atıl halde bulunan futbol sahasının da sosyal tesise çevrileceği müjdesini veren Sandal, parktaki spor aletlerini test etti, semt parkı içindeki merkezin de sosyal tesise dönüştürülerek, mahalle sakinlerinin kullanımına sunulması talimatını verdi. Son olarak Kuyumcu Abdullah Altınçubuk İlkokulu'na gelen Başkan Sandal, buraya da ağaçlandırma ve kreş öğrencilerine yönelik park yapılması için talimat verdi.