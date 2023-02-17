Başkan Sandal, Malatya'nın ardından Adıyaman'da: "Yıkım ve acılar tarifsiz"

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası yıkıma uğrayan bölgelerde ziyaretlerini sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Malatya'nın ardından Adıyaman'a gitti. Enkaz alanlarında ve çadır kentlerde incelemelerde bulunan Başkan Sandal, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 70'er çadırdan oluşan barınma alanları oluşturduklarını söyledi.

Depremin vurduğu şehirlerdeki incelemelerini sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Malatya'nın ardından Adıyaman'ı da ziyaret etti. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile birlikte dağ köylerini gezen Başkan Sandal, enkaz bölgelerinde ve çadır kentlerde depremzedelerle buluştu. Bölge halkının acil ihtiyaçlarına yönelik yardım çalışmalarının hız kesmediğine vurgu yapan Başkan Sandal; Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 70'er çadırdan oluşan tam donanımlı barınma alanları oluşturduklarını da belirtti. Bayraklı halkının sağduyusu ile doldurulan tırların da aralıksız olarak bölgeye yardım ulaştırmaya devam ettiği ifade edildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Ülkemizi yasa boğan depremin ilk gününden itibaren yardım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugüne kadar toplam 24 tır dolusu acil ihtiyaç malzemesi ile yaralara merhem olmaya çalıştık. Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da 70'er çadırlık tam donanımlı barınma alanları oluşturuyoruz. Son tırlarımızla seyyar tuvaletleri de enkaz bölgelerine gönderdik. Buradaki yıkım ve acılar tarifsiz. Depremin vurduğu şehirlerde tespit edilen eksikler doğrultusunda yardımlarımız sürecek” dedi.