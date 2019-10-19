Başkan Sandal, “Önceliğimiz emekçilerin ve Bayraklı'nın hakları”

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla Doğançay'daki şantiye binasında bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yaptığınız iş onurlu bir iş. Sizlerle gurur duyuyoruz. Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Önünüzde saygıyla eğiliyorum. Önceliğimiz emekçi kardeşlerimizin hakları, Bayraklı'nın hakları. İyi, kötü çeşitli eleştiriler olabilir ama bunların hepsi normal. Önemli olan hakikat üzerinden yürüyebilmek. Bayraklı Belediyesi önce çalışanların maaşını verecek, sonra diğer işleri yapacak. Başından beri tek isteğimiz var; Bayraklı'yı hak ettiği yere taşımak. Bundan sonra Bayraklı Belediyesi denildiğinde ahlaktan, işten ve liyakattan söz etmek lazım” dedi.

Alınan tasarruf tedbirleri sayesinde Bayraklı'ya daha iyi hizmet sunacaklarını dile getiren Başkan Sandal, “Belki de İzmir'de Bayraklı kadar tasarrufla ilerleyen bir belediye yoktur. Bize, vatandaşa hizmet etme görevi verildi ve bizim işimiz sizlerin haklarını sonuna kadar savunmak. Her mahalleye kreş sözü verdik ve önümüzdeki eğitim-öğretim sezonunda 10 mahallemize 10 kreş açacağız. Çocuklarla ilgili söz verdik o sözümüzü tutacağız. Yeni kent meydanları yapacağız. 14 park yenileyip, 5 yeni park yaptık. 41 parkın zeminine kauçuk serilmiş. Bugüne kadar sokaklarımıza 120 bin tonun üzerinde asfalt döküldü. Bu dönemde Büyükşehir Belediyemiz de tüm çalışmalarımızda yanımızda olarak bize büyük destek veriyor. Biz artık ihtiyaç duyulan tüm alanlarda büyükşehirden destek alarak gerekli işleri yapıyoruz. Temel sorunların tamamını biliyoruz ve bunların hepsini de çözeceğiz. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz” diye konuştu.

Bu tür toplantıları periyodik olarak düzenleyeceklerini belirten Başkan Sandal, daha sonra işçilerle birlikte tesisi gezerek, eksiklerin giderilmesi için birim müdürlerine telefonla talimat verdi.