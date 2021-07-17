Başkan Sandal, personeliyle bayramlaştı

Ana hizmet binası ve dış birimlerdeki müdürlükleri tek tek gezen Başkan Sandal, "Aileniz, sevdikleriniz, sevenleriniz, dostlarınızla sağlık, huzur ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Aile büyüklerimize de selamlarımı iletiyorum, ellerinden öpüyorum. Bayraklı'ya emek veren tüm çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bizim tarafımız sizin yanınız. İyi ki varsınız" dedi.

Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye hizmet binasında tüm katları dolaşarak çalışanlarla bayramlaşan Başkan Sandal, dış birimlerdeki personellerle de müdürlüklerin hizmet alanlarında bir araya geldi. Başkan Sandal'a meclis üyeleri de eşlik etti. Belediye personeline; aileleri ve sevdikleriyle sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayram geçirmeleri temennisinde bulunan Sandal, "Zorlu bir süreci atlattık ve emekleriniz sayesinde bunu başardık. Bayraklılı yurttaşlarımız adına emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Siz bu belediyenin onurusunuz. Sizinle gurur duyuyorum. Bizim tarafımız sizin yanınız. Herhangi bir derdinizde, sıkıntınızda her zaman yanınızda olacağız" diye konuştu.

“Biz şov yapmaya gelmedik”

Başkan Sandal, "Sizinle olmak, sizinle yol yürümen en çok arzu ettiğimiz ve kararlı olduğumuz noktalardan bir tanesi. Geldiğimiz günden beri söylediklerimizin arkasındayız. Çalışanlarımızın sıkıntıları ve dertleriyle ilgili geldiğimiz gün ne dediysek onu yaptık. Bayraklı Belediyesinde verilen haklar ve yapılan çalışmalar geldiğimizde ajandamızda olan işlerdir. 'Eşit işe eşit ücret vereceğiz ve liyakat esasına göre çalışacağız' dedik ve bunun gereğini yaptık. En altta çalışan arkadaşlarımız bu belediyenin asıl unsurlarından bir tanesi olacak. Temizlik işleri, fen işleri, park ve bahçeler, destek hizmetleri; buralarda, yani sahada görev yapan arkadaşlar bizim için önemli. Biz şov yapmaya gelmedik. Çalmadan çırpmadan, kimseyi kayırmadan, ötekileştirmeden işimizi yapmaya geldik ve işimizi yapmaya da devam edeceğiz. Önümüzde güzel ve mutlu günler var. Herkesin bu dost, kardeşlik sofrasından hakkını adaletli ve eşit bir şekilde almasıyla ilgili elimizden ne geliyorsa yapacağız. Cumhuriyetin en önemli özelliği tam da Gazi Mustafa Kemal'in söylediği gibi 'Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir'. Biz o yüzden cumhuriyetçiyiz. Yoksulun, garibanın, ezilenin, hor görülenin, fakir fukaranın hakkını savunmak, yanında durmak için cumhuriyetçiyiz. O yüzden her zaman yanınızda duracağız" sözlerine yer verdi.

Bayram öncesi maaş müjdesi

Bayram öncesi çalışanlara maaş müjdesi de veren Sandal, "Bugün itibarıyla tüm çalışanlarımızın; hem memurlarımızın hem işçilerimizin maaşları, primleri, ikramiyeleri ve eski dönemlerden gelen tüm hakları hesaplarına yatırıldı. Güle güle kullanın. Bu vesile ile Kurban Bayramı'nızı kutluyorum. Aileniz, sevdikleriniz, sevenleriniz, dostlarınızla birlikte sağlık, huzur ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Ailelerinize de selamlarımızı iletiyoruz. İyi ki varsınız" diye kaydetti.