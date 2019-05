Başkan Sandal, sahaya indi

Başkan Sandal'ı tek başına sokakta gezerken gören vatandaşlar, tebrik edip başarılar diledi, hatıra fotoğrafları çektirdi. Sandal, bundan sonra sahada daha fazla gezerek sürekli yurttaşlarla birlikte olacağını belirtti.

31 Mart yerel seçimleri sonrası rekor oyla göreve başlayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçe sokaklarında vatandaşlarla bir araya geldi, belediye tesislerini gezdi, dernek davetlerine katıldı. Postacılar Mahallesinde inşa edilen tesisten başlayan Başkan Sandal, Bayraklı Belediyesi Etkinlik Merkezinde (BAYSEM) öğretmenlerle toplantı yaptı. Şehit Ümit Boz Spor Tesisinde çocuklarla top oynadı. Gümüşpala, Onur, Yamanlar ve Cengizhan mahallerinde vatandaşlarla sohbet edip dilek, şikayet ve önerilerini aldı. Yapılması gerekenlerle ilgili belediye tesis sorumlularına da talimatlar verdi. Sandal, belediye tesislerinin çok daha verimli ve kaliteli hale geleceğini, tüm dış birimlerin gerek görünümlerinin gerek işlevlerinin kısa sürede iyileştirileceğini ifade etti. Başkan Sandal, ziyaret ettiği mahallelerde esnaf ve vatandaşın nabzını bizzat kendisi tutarken, zaman zaman kıraathanelerde soluklandı, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için yapacaklarını anlattı. Başkan Sandal'ı tek başına kendi mahallerinin sokaklarında gören vatandaşlarsa, yeni dönemdeki tüm uygulamalardan dolayı kendisine teşekkür etti.

"Artık hep birlikte olacağız"

Bayraklı'nın sorunlarını iyi bildiğini, kısa vadede ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde yapabileceklerinin en iyisini yapacaklarını ifade eden Başkan Sandal, "Günde ortalama bin ziyaretçi ağırlıyorum. Dolayısıyla sahaya inme fırsatım olmadı ancak bundan sonra sahada, ilçe sakinlerimizle daha fazla birlikte olacağız. Bayraklı için en iyisi neyse onu yapacağız" dedi.

"Daha güzel bir Bayraklı mümkün"

Başkan Sandal, pazar gününü ise CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper ile birlikte Erzurum Yeşilöz Köyü Derneğinin kahvaltısı, Erzurum Dörtler Derneği ile İzmir Varto Kültür ve Dayanışma Derneğinin piknik etkinliklerine ayırdı. Daha güzel bir Bayraklı'nın mümkün olduğunu vurgulayan Başkan Sandal, "Bizim gönlümüzde yatan şey sizlerle birlikte iç içe bu süreci hep birlikte götürmek. Bizim kafamızda protokol yok. Sağ olsun dostlarımız ayarladılar ama biz sizlerin arasında sizlerle birlikte, mahallede, sokakta, caddede olmaktan büyük onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımızı böyle götüreceğiz. İnanın ki, Bayraklı'daki her vatandaşımızın her kuruşunun kıymetini bilip o her kuruşu size geri hizmet olarak geri verebilmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sizlerle birlikte daha farklı ve güzel bir Bayraklı'nın mümkün olduğunu çok kısa sürede tüm İzmir'e ve Türkiye'ye göstereceğiz" diye konuştu.