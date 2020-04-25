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Başkan Sandal, şehit babasını kırmadı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediyeye ulaşan şehit babasının isteğini geri çevirmedi.

Torunu Tuğsem Taşkıran'ın 9'uncu doğum günü için kendisinden imzalı fotoğrafını isteyen dede Arslan Ali Topkaya'nın talebine yanıt veren Başkan Sandal, minik Tuğsem'i ziyaret ederek, pasta ve hediye verdi.


Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi Kaya Sitesi'nde yaşayan torununun Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı çok sevdiğini belirterek, 9'uncu doğum günü için imzalı fotoğraf isteyen şehit Uzman Jandarma Yahya Topkaya'nın babası Arslan Ali Topkaya, Bayraklı Belediyesine ulaşarak talebini iletti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100'üncü yılında bu talebe ziyaretle yanıt veren Başkan Sandal, minik Tuğsem'e pasta alarak evine gitti. Tuğsem Taşkıran, Başkan Sandal'ı kapıda piyanoyla İzmir Marşını çalarak karşıladı. Tuğsem'in hem bayramını hem de doğum gününü kutlayan Sandal, ziyarette kitap ve satranç takımı ile imzalı fotoğrafını hediye etti. Anne Derya ve baba Fazıl Taşkıran da, bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Sandal'a teşekkür etti.

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