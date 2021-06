Başkan Sandal: "Varlık gerekçemiz vatandaşa hizmet etmek"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 30 Ekim depremi sonrasında izlenecek yol haritasıyla ilgili toplantılara Mansuroğlu Mahallesi'nden sonra Manavkuyu Mahallesi'ndeki apartman yöneticileriyle devam etti. Belediye bünyesindeki şirketlerden birinin kentsel dönüşüm, tasarım, yenileme, planlama şirketi olarak düzenlendiğini ve vatandaşa ücretsiz müşavirlik hizmeti verileceğini yineleyen Başkan Sandal, "Hukuki destekten, kredi çekmede vatandaşın teminatı olmaya ve sözleşmelerin yapıldığı sürece kadar her aşamada vatandaşımızın yanında olacağız. Bizim varlık gerekçemiz yurttaşımıza hizmet etmek" diye konuştu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremle ilgili izlenecek yol haritasına ilişkin toplantılarına Manavkuyu Mahallesi'nden devam etti. Bayraklı Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıya Başkan Sandal'ın yanı sıra; meclis üyeleri, bürokratlar ve Manavkuyu'da evleri yıkılan veya hasar alan apartman yöneticileri katıldı.

"Evlerinizi, arsanızı satmayın"

Başkan Sandal, "Evlerinizi, arsanızı satmayın uyarısında bulunurken, mağdur olmuş vatandaşımızın cebinde daha fazla gelir kalsın diye bunu söylüyoruz; çünkü yeni evlerin değeri şu andan olduğundan daha fazla olacak. Vatandaşın zor durumundan yararlananların, vatandaşı sömürmesinin karşısında duruyoruz. Bir taraf olmak gerekirse ben vatandaşın tarafında olmayı geçmişte olduğu gibi bugün de asli görevim sayarım. Belediye şirketlerimizden birini; kentsel dönüşüm, tasarım, yenileme, planlama sanayi ve ticaret şirketi olarak aktif hale getirdik. Burada vatandaşlarımıza ücretsiz müşavirlik hizmeti vereceğiz ve her aşamada aktif rol alacağız. Hukuki destekten, kredi çekmede vatandaşın teminatı olmaya ve sözleşmelerin yapıldığı sürece kadar her aşamada danışmanlık yapacağız. Oradan alınacak teknik bilgilerle yurttaşlarımızın yol haritasının bir an önce belirlemesini, bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılmasını ve belediyemizle koordinasyon içinde bu işlerin hızlı şekilde bitmesini istiyoruz. Vatandaşımızın tüm meselelerini şirketimiz bünyesinde çözeceğiz. Bu şirketimize danışmak bir zorunluluk değil. İsteyen her yurttaşımız istediği firmayla işlerini yürütebilir. Biz işlerin bir an önce yürümesini istiyoruz ve kimsenin mağduriyet yaşamaması için bize de danışın diyoruz. Tek derdimiz yurttaşlarımız zarar görmeden bu sürecin tamamlanması. Vatandaşlarımızdan bir an önce şirketimize gidip ruhsatlarını almakla ilgili gerekli işlemleri için başvurmalarını istiyoruz. Şirkette oluşturulacak müteahhit listesine tüm depremzedelerimizin anlaştığı firmaları da dahil edebiliriz. Bununla ilgili şirketimizin 0232 502 01 97 telefon numarasını arayıp, bilgilendirebilirsiniz. Değerli komşularım piyasada söylenenlere inanmayın. Ciddi bir bilgi kirliliği oluşuyor ve bu, bizim süreçlerimizi uzatıyor" dedi.

"Bizim bakış açımız, vatandaşın sorununu en hızlı şekilde çözmektir"

Sandal, "Süreç boyunca yüzlerce problemle karşılaşıyoruz. Vatandaşımıza ruhsatın yok, evrak eksik demiyoruz. Çözüm üretiyoruz; ancak şunu bilmenizi isterim ki belediye olarak bütün yasal sınırlarımızı vatandaşımız adına zorluyoruz. Mantıklı olan, doğru ve vatandaşın yararına olan neyse onun kararını alır işlerimize devam ederiz. Size her zaman desteğe, yardıma, sizin yanınızda olmaya hazırız ve bu bizim asli görevimiz. Bizim varlık gerekçemiz yanınızda olmak ve size hizmet etmek. Bu süreçte de birbirimizi iyi anlamalıyız. İletişim halinde olup, sorunları birlikte atlatmalıyız. Vatandaşın lehine olan her konuda üzerimize düşeni yapacağız" diyen Başkan Sandal, "Amacımız konutların bir an önce yapılıp, komşularımızın yeniden evlerine dönmeleridir. Vatandaşımız hangi siyasi partiden, inançtan, görüşten olursa olsun bunların bizim için hiçbir önemi yok. Bu siyasi bir arena değil. Bizim bakış açımız, vatandaşın sorununu en hızlı şekilde çözmektir" diye kaydetti.

Vatandaşlardan gelen zemin etütleriyle ilgili destek verilmesi önerisine açıklık getiren Bayraklı Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Elçi, "Vatandaşlarımızın zemin etütlerinde ücret istemeleriyle ilgili öneriler oldu. Rakamların çok yüksek olduğu yönünde vatandaşların şikayeti vardı. 2 yıl önce yürürlüğe giren deprem yönetmeliği kapsamında son genelgelerde sondaj, kuyu, derinlikler ve alınan örnekleme sayıları arttı. Bakanlığın hazırladığı genelgeler kapsamında verilen bir karar. Bunlar da maliyetleri arttırıyor. Zemin etütleri hazırlatılırken müteahhit firmayla anlaşmış olmakta fayda var çünkü zemin etütleri yapılırken yapı denetim firmasının görevlendirilmiş olması gerekiyor. Bunun için de bir mimar tarafından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurulması gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Amacımız konutların bir an önce yapılıp, komşularımızın yeniden evlerine dönmeleridir. Vatandaşımız hangi siyasi partiden, inançtan, görüşten olursa olsun bunların bizim için hiçbir önemi yok. Bu siyasi bir arena değil. Bizim bakış açımız, vatandaşın sorununu en hızlı şekilde çözmektir" diye belirtti.

Konuşmanın ardından soru-cevap bölümünde söz alan depremzede vatandaşlar teknik konularda bilgi alırken, akıllarındaki sorulara da yanıt buldu.

Talep ve önerilerini dile getiren apartman yöneticileri, özellikle geçen zamanda artan maliyetlerden, kredi faizleri ve zemin etütleri gibi konulardaki giderlerin fazlalığından dolayı yaşadıkları sıkıntıları da anlattı.

Apartman yöneticileri, Başkan Sandal'a çabalarından ve ilk günden bu yana verdiği desteklerden dolayı da teşekkür etti.