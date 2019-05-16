Başkan Sandal'a deve güreşleri kararından dolayı teşekkür belgesi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, geleneksel hale gelen deve güreşlerinin kaldırılıp güreşlere harcanan bütçenin eğitime aktarılması kararının ardından Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a teşekkür belgesi verdi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın Bayraklı'da deve güreşlerini kaldırma kararının ardından vatandaşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından destekler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), İzmir temsilcileri Başkan Sandal'ı makamında ziyaret ederek, deve güreşlerinin iptali ile ilgili kararından dolayı teşekkür belgesi verdi.

HAYTAP İzmir temsilcisi Esin Önder, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı 2010 yılından bu yana sürdürülen deve güreşleri etkinliğini iptal ederek, buraya harcanacak bütçenin eğitime aktarılacak olmasından dolayı tebrik etti. Kararın memnuniyet verici olduğunu ifade eden Önder, Sandal'a teşekkür belgesi verdi, sokak hayvanları ile ilgili kitap hediye etti.

Bugüne kadar aldığı teşekkür belgelerinin en anlamlısı olduğunu vurgulayan Başkan Sandal, "Alınan kararın ardından vatandaşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından destek gelmesi bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Deve güreşlerine harcanacak para maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine devam edemeyen çocuklarımız için harcanacak. Bana verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum" dedi.