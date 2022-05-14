Başkan Sandal'a “doğa ve çevre” teşekkürü

kez İzmir'de düzenlenen Küresel Isınma Kurultayına katılan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a doğaya ve çevreye duyarlı projeleri ile bu konulardaki çalışmalara katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi. Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak istediklerini vurgulayan Başkan Sandal, “Her şey bizim elimizde. Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz var ve bunu yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Daha yaşanabilir kentler için geri dönüşüm olmazsa olmaz” sloganıyla bu yıl 17.'si İzmir'de gerçekleşen Küresel Isınma Kurultayında, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, kurultay komitesi tarafından ödüllendirildi. Başkan Sandal'a geri dönüşüm, temizlik ve doğa temalı projelere duyarlılığından dolayı ‘çevreci belediye başkanı' olarak teşekkür plaketi verildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Atıkların geri dönüşüme kazandırılması için toplum olarak hepimizin gereken hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için doğaya ve çevreye duyarlı çalışmalarımızı takdir eden Küresel Isınma Kurultayı Komitesine ve We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı'nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.