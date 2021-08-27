Başkan Sandal'dan depremzedeler için kredi düzenlemesi çağrısı

Başkan Sandal, burada çağrıda bulunarak, "Öngörülen 200 bin TL'lik yenileme kredisi, bu sıkıntıyı çözmeye yetmiyor. Vatandaş 200 bin TL ile evini sıfırdan yaptıramıyor. Destekleme miktarı düşük. İkincisi faiz oranı yüksek geliyor. Gelin el birliğiyle madem biz bu dönüşüm meselesini hep birlikte çözeceğiz, kredi miktarını arttıralım. Afet kapsamında sıfır veya düşük faizle diğerlerinde olduğu gibi, iki yıl ödemesiz, 15 yıl vadeli finans imkanı sağlayalım" dedi.

Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi 275/13 Sokak'ta gerçekleşen temel atma töreninde duygusal anlar yaşandı. Yeniden inşasına başlanan konutların temel atma törenine; depremzede vatandaşlar, yüklenici firmanın temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye çalışanları katıldı.

"Atlattığımız bu süreç tüm Türkiye'ye örnek oluşturacak bir süreç"

Konutların temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yetkilerimiz çerçevesinde her zaman üzerimize düşeni yaparız. Ben sizin yanınızdayım. Tek dileğimiz bir an önce kalıcı, sağlıklı ve güvenilir evlerinize kavuşmanızdır. Bugün burada bunun ilk adımını gerçekleştiriyoruz. Bugün bizim için çok kıymetli, Bayraklımız için çok kıymetli. Bugün aslında, depremdeki bütün kayıplara rağmen, yeniden bir filizlenmenin ilk günü. Biz çok büyük bir afeti hep birlikte atlattık. Atlattığımız bu süreç tüm Türkiye'ye örnek oluşturacak bir şekilde yürütüldü. Halen bir sürü afet, bir sürü sıkıntı birçok yerde yaşanırken biz Bayraklı'daki süreci Bayraklı'daki yurttaşlarımızla beraber, büyükşehir belediyelerimizle birlikte, kamuyla beraber, el birliğiyle çözüp bir tarafa bıraktık. Şimdi işin en zor kısmındayız” dedi.

"Depremin siyasete alet edilmesine izin vermeyeceğiz"

Başkan Sandal, tüm sürece siyaseti bulaştırmadan yürütmeye çalıştıklarını, önceliklerinin her zaman depremzede vatandaşlar olduğunu ifade etti.

Vatandaşların imar artışı talepleri doğrultusunda Bayraklı Belediyesinin ilk plan notunu geçirdiğinde, ada bazlı yüzde 10 imar artışını büyükşehire gönderdiklerini; fakat siyasi uzlaşma olmadığı için plan notunun reddedildiğine dikkat çeken Serdar Sandal, “Bayraklı Belediyesi verilen beş ay süreye rağmen, sekiz aylık bir zamanı kapsayan süreci sekiz günde halletti. Bu, bizim bürokratlarımızın işin ne kadar arkasında durduklarının, nasıl takip ettiklerinin, sürece nasıl hakim olduklarının göstergelerinden bir tanesidir. Sıra siyaset gütmeden, ayrımcılık yapmadan tüm yasal boşlukları doldurmakla görevli siyasilerde, hükümetimizde, kamu kurumlarımızda. O yüzden buradan soruyorum; ayinesi iştir kişinin, güzel vaatler dışında; Bayraklı Belediyesi olarak yedi uygulama alanında yaptığımız çalışmaları hala kentsel dönüşüm ifadesiyle çarpıtacak mısınız? Siz bu yedi uygulama alanında bugüne kadar ne yaptınız, bundan sonrasında ne yapacaksınız?” diye konuştu.

"Gelin el birliğiyle madem biz bu davayı hep birlikte çözeceğiz, kredi miktarını arttıralım"

Vatandaşın mağduriyetini minimum seviyeye indirmek maksadıyla çalıştıklarını, imkanlar ölçeğinde asıl konutlarının metrekaresi oranında, herhangi bir hak kaybı yaşamadan kalıcı konutlarına yerleşmeleri olduğunu belirten Başkan Sandal, "Bunun kavgası ve mücadelesi içindeyiz. Buradan bir çağrıda bulunuyorum; vatandaşın derdi siyasi polemiklerle çözülmez, kavgayla çözülmez, gürültüyle çözülmez. Vatandaşın derdi belli. Birinci dert; kredi… ekonomik kriz var, pandemi var, bozulan piyasa var, deprem mağduru vatandaşlar var; önce bu vatandaşların şu kredi sorununu bir çözelim. Öngörülen 200 bin TL'lik kredi bu sorunu çözmeye yetmiyor. Bu binadaki vatandaş 200 bin TL verip evini yaptıramıyor. Bir defa miktarı düşük. İkincisi faiz oranı yüksek. O zaman gelin el birliğiyle madem biz bu davayı hep birlikte çözeceğiz, kredi miktarını arttıralım. Afet kapsamında sıfır faizle diğerlerinde olduğu gibi, iki yıl ödemesiz, 15 yıl vadeli imkan oluşturalım, vatandaşlarımız ödesin. Geriye emsal artışı mı kalıyor? Siz bakanlık olarak bunu yapacağınızı mı söylüyorsunuz? Valla size namus şeref sözü, biz projelendirmeleri hızlıca vatandaşımıza sağlayarak hızlıca işe başlatacağız. Hükümet olarak hemen imzalayın, yerel teknik işleri bizde hızlıca çözelim. Mansuroğlu Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla aynı siyasi dokunun, aynı ekonomik dokunu bir evladıyım. Biz üzerimize ne düşüyorsa hepsini isteyerek, canı gönülden sonuna kadar yerine getiririz. Bir daha çağrımı yineliyorum; gelin faizle ilgili, kredi miktarıyla ilgili, süresiyle ilgili yasal düzenlemeyi meclisle mi geçiriyorsunuz, KHK ile mi geçiriyorsunuz; bir an önce bu meseleyi çözün. Gelin bu anlamdaki yasal boşlukların tamamını doldurun. Biz de üzerimize düşen ne varsa devamını sağlayalım” dedi.

“Bayraklı Belediyesi ve başkanınız olarak her zaman yanınızdayız”

Süreçten umutlu olduklarını belirten Başkan Sandal, “Bugünkü adımdan sonra tüm süreç parça parça büyüyecek, diğer arkadaşlarımıza da model olacak. Başlangıç çok önemli, sanıyorum arkadaşlarımız bugün üç ruhsat daha vermişler. Ağır hasarlı 61 binamız var. Bir yıl içerisinde bunlara başlayabilirsek vatandaşımızın da mağduriyetini gidermiş oluruz. Üzerimize düşen neyse sonuna kadar yapacağız. Bazen imarda ufak tefek gecikmeler var. İnanın lehinize olan gecikmeler. Kitlenin yerleşmesinden diğer alanlara, metrekare kayıplarına kadar inanın arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar, üç beş günlük gecikmelere bakmayın. Sağlam bir zeminde sağlam bir plan notuyla, sağlam bir yapıyla evraklarınızı sizlere teslim etmeleri gerekiyor. O yüzden bu gecikmeleri biraz normal karşılayın; Ama benim telefonum hepinize açık arkadaşlar. Bir sıkıntınız olduğunda sıkıntı duyduğunuzda her zaman yanınızda olacağımı belirtiyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum, sağ olun, var olun. Yaşadığımız deprem felaketinin ilk gününden bugüne dayanışma içinde; üzerimize düşen ne varsa yerine getirdik, fazlasını da yapmaya hazırız. Temelini attığımız konutlarda tüm vatandaşlarımız sağlıklı ve güven içinde otursun…Herkese hayırlı olsun…”diyerek sözlerini sonlandırdı.

Başkan Sandal, konuşmasının arkasından depremzede vatandaşlar ve yüklenici firmanın temsilcileriyle birlikte temel atma törenini gerçekleştirdi. Konutlarının temelinin atılması sırasında deprem mağdurları duygusal anlar yaşadı.