Başkan Sandal'dan depremzedelere tam destek

Başkan Sandal, "Bu konuda da yetkilerimiz çerçevesinde her zaman üzerimize düşeni yaparız. Ben sizin yanınızdayım. Tek dileğimiz bir an önce kalıcı, sağlıklı ve güvenilir evlerinize kavuşmanız" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremzedelere tam destek verdi. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan ve beraberindeki depremzedelerin sorunlarını dile getirmek amacıyla yaptığı basın açıklaması öncesinde vatandaşlarla bir araya gelen Sandal, Türkiye'ye örnek olacak bir dayanışma ortamının sağlandığını ifade etti.

Başkan Sandal, "Şimdi işin asıl önemli boyutu, kalıcı konutlarımıza dönmekle ilgili yürüttüğümüz çalışmalar. Bayraklı Belediyesi olarak ilk plan notlarını gönderen biziz. Hatta ada bazlı olursa yüzde 10 imar artışı ile binaların ihtiyaç duyduğu otopark ve diğer alanların da içinde olabileceği, ekonomik olarak da vatandaşı rahatlatabilecek plan notumuzu biz gönderdik. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde tüm siyasi partilerin katılımı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da görüşü alınarak bu işi ortak bir uzlaşı ile çözmek gerekiyor. Burada amaç vatandaşımızın mağduriyetini minimum seviyeye indirmek. Biz; vatandaşımızın zarar görmeden, imkanlar ölçeğinde asıl konutlarının metrekaresi oranında, herhangi bir hak kaybı yaşamadan kalıcı konutlarına yerleşmelerini istiyoruz. Bunun kavgası ve mücadelesi içindeyiz" diye konuştu.

"Yetki ve sorumluluklarımız da belli bir noktaya kadar"

Bir kamu kurumu olarak yetki ve sorumluluklarının sınırlı olduğunun altını çizen Başkan Sandal, "İmar artışı ile ilgili talebiniz tabi ki hakkınız; ancak ilgili yasanın bize ne dediği önemli. Biz bugün söz konusu dilekçelerinizin ürünü olarak bu kararları meclisimizden geçirmemiz sorunu çözmüyor. Bunun büyükşehir süreci var, bakanlık süreci var, odaların bakış açısı var. Geldiğimiz noktada metrekarelerin korunmasıyla ilgili geçmiş yönetmelik öncesine dönülmeden bugün en azından metrekare kaybınızın olmamasıyla ilgili bir çalışma içerisine girdik. Şirketle ilgili çalışmayı geçen ay işleme koyduk, önümüzdeki haftalarda bu işlem de bitecek. Kuracağımız şirketle, proje aşamasından tüm işlemlere kadar bütün müşavirlik işlerinin belediye şirketi aracılığıyla olmasını istiyoruz. Bu anlamda tasarladığımız proje içerisinde bir müteahhit havuzu oluşturmak var. A sınıfı karneye sahip müteahhitlerden bir havuz oluşturmak istiyoruz. Ve vatandaşlarımıza da bu tercihi sunacağız. İster havuzdaki müteahhit firmalarla anlaşın ister kendi istediğiniz firmayla anlaşın; ama havuzdaki firmalardan teminat mektupları alacağız. Biz tüm müşavirlik hizmetlerini ücretsiz vereceğiz. Yasal olarak sizlerin menfaatleri adına üzerimize ne düşüyorsa her adımı atmaya razıyız. Sizi mağdur edebilecek, sizi zora sokabilecek, mücadelenizi sekteye uğratabilecek herhangi bir iş içerisinde olmayız. Bizim varlık gerekçemiz size hizmet etmek; ama bizim yetki ve sorumluluklarımız da belli bir noktaya kadar" dedi.

"Belediyeden bilgi almadan ev ve arsanızı satmayın"

Vatandaşlara kesinlikle evlerini, arsalarını satmamaları ve belediyeden bilgi almadan müteahhitle anlaşmamaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Serdar Sandal, "Her şeyin bir oluru var, her şeyin bir ederi, bir rakamı var. Bunun altında şu an cazip gelecek her iş ileride sizi üzebilir. Bu işi biraz daha profesyonellere bırakıp biraz daha nitelikli bir şekilde çözersek 2 ay geç olur; ama kimsenin üzülmediği bir süreç işlemiş olur. Şunu unutmayın sevgili komşularım; sonuç itibarıyla ben sizden biriyim. Bir öğretmen çocuğuyum ve öğretmenim. Hayat şartlarının ne olduğunu, imkanlarınızın ne olduğunu tahmin etmiyorum, biliyorum. Sıkıntının, kredinin ne olduğunu inanın biliyorum. 19 Mayıs'ta coşkuyla Bayraklı'nın mahallelerini dolaşırken Adalet, Mansuroğlu, Manavkuyu'ya geldiğimde gözlerim doldu. Bunu bir an önce çözmemiz lazım. Komşularımızı bir an önce yerlerine yerleştirmek zorundayız" diye kaydetti.

Konuşmanın ardından Başkan Sandal, depremzedelerin sorunlarını tek tek dinleyerek, akıllardaki soruları yanıtladı. Daha sonra İZDEDA Başkanı Haydar Özkan basın açıklamasını okudu. Başkan Sandal'a depremzedeler adına teşekkür eden Özkan, "Depremzedeler de elini taşın altına koysun demek sorumluluklardan kaçmak demektir. Unutmayın ki depremzedeler o taş yığının altından çıkmış, büyük kayıplar yaşamış ve hayatlarını düzene koymaya çalışan insanlardır. Evlerine bir an önce kavuşmak dışında bir emelleri yoktur. Hiçbirinin rant veya gelir elde etmek gibi bir amaçları da yoktur. Emsal artışı sağlanmazsa depremzedeler müteahhitlerin insafına terk edilecek, tüm mal varlıklarını yok pahasına satarak bölgeden göç etmeye zorlanacaklardır. Bunun adı zoraki göçtür. Bugün İzmir'deki depremzedelerin başına gelen yarın herkesin başına gelebilecek çok özel bir durumdur. Deprem öngöremediğimiz ve basit yöntemlerle tedbir alamadığımız bir doğal afettir. Evlerini kaybeden bu insanları daha fazla kayıp yaşamadan bir an önce güvenli yeni evlerine kavuşturmak aynı zamanda sosyal devletin sorumluluğundadır. Bu sebeple tüm yetkilileri depremzedelerin sorunlarına bir an önce çözüm üretmek adına göreve çağırıyoruz" dedi.