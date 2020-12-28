Başkan Sandal'dan Endonezya Büyükelçisine 'Nutuk' hediyesi

Endonezya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Lalu Muhamad Igbal, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti. Başkan Sandal'ın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' kitabını hediye ettiği Endonezyalı diplomat, depremden etkilenen vatandaşlara gıda desteğinde bulundu.

30 Ekim'de yaşanan depremden en çok etkilenen ilçe olan Bayraklı'yı ziyaret eden Endonezya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Lalu Muhamad Igbal ve beraberindeki ErikaYulia Florensia ile Geter Krensa Bayu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile bir araya geldi. Görüşmede ana gündem konusu deprem olurken, Bayraklı ve Endonezya arasında yapılabilecek iş birlikleri ve projeler konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu. Endonezyalı diplomat, depremzedelere gıda desteğinde bulunurken, bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını dileyerek, her zaman dayanışma içinde olunacağını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sandal da, büyükelçiye duyarlılığı ve destekleri için teşekkür ederek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı 'Nutuk' kitabını armağan etti. Görüşmede iki ülke arasındaki dostluk bağlarının projelerle desteklenmesi ve dayanışma ağının büyütülmesi konusunda da görüş birliğine varıldı.