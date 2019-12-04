Başkan Sandal'dan engelli vatandaşlara iki müjde

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Dünya Engelliler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'daki engellilerin yaşadığı sorunların farkındayım" diyerek iki müjde verdi.

Bayraklı'da, Dünya Engelliler Günü nedeniyle programlar düzenlendi. Belediyenin Osmangazi hizmet binası konferans salonunda düzenlenen etkinlikler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ahşap boyama kursiyerlerinin sergisiyle başladı. Ritim ve tiyatro kursiyerlerinin müzikli gösterisi duygu dolu anlar yaşatırken, program kapsamında 'Engellilerin Hakları' konulu söyleşi yapıldı. Ardından el ürünleri sergisi açılarak fidan dikildi.

Etkinlikte konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, vatandaşlara iki müjde verdi. Başkan Sandal, Osmangazi Hizmet Binasının tamamen engellilere tahsis edileceğini; ayrıca engellilerin ürettiği hediyelik eşyaları belediye olarak satın alacaklarını söyledi.

"Engellilerin yaşadığı sorunların farkındayım"

Başkan Sandal, "Mesele bir ahlak ve vicdan meselesi. İnsanı var eden en önemli konu ahlak ve vicdandır. Konulara böyle bakarak empati yaparsak, birçok sorunun üstesinden gelebiliriz. Önce sorunu doğru tespit edip meseleye iyi niyetli ve vicdanlı yaklaşacağız. Ben Bayraklı'daki engellilerin yaşadığı sorunların farkındayım. Kentsel dönüşüm, altyapı ve kentleşememe gibi sorunlarımız var. Bizim öncelikli işlerimizden bir tanesi temel meselelerimizi aştıktan sonra bu sorunların tamamına köklü çözümler getirmek. Eğitimle, sağlıkla ve diğer alanlarda yetişemediğimiz işler var. İlçemizdeki sorunları biliyoruz ve çözeceğiz. Sizin derdiniz, sorununuz bizim derdimiz, sorunumuz. Hepimiz bir engelli adayıyız. Bizim tercihimiz her zaman sizden yana olacak" dedi.

Çamkıran hizmet binasının kreşe dönüştürüleceğini, Osmangazi hizmet binasının da tamamen engellilere tahsis edileceğini müjdeleyen Sandal, şöyle devam etti:

"Çamkıran'daki binamızı kreş yapacağız. Osmangazi'deki bu binamız da işin uzmanları tarafından yeniden gözden geçirilecek ve engelli yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik hizmetine sunacağız. İlçemizde engellilerimizin sorunlarıyla ilgili bir liste ve çözüm önerileri oluşturalım, büyükşehirimizle birlikte elimizden ne geliyorsa yapalım. Bu binayla ilgili de engelli yurttaşlarımıza sorarak taleplerini alalım ve ona göre yeniden tasarlayıp, hizmete sunalım istiyoruz. Yaşama karşı direncinizden dolayı hepinizi kutluyor, önünüzde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

Öte yandan Bayraklı Belediyesi birim müdürleri ve sosyal işler müdürlüğü çalışanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Engelli Farkındalık Merkezini ziyaret etti. Engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek amacıyla kurulan merkezde personeller, işaret dili eğitimi aldı.