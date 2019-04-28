Başkan Sandal'dan kadın basketbol takımına moral kahvaltısı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Süper Lig yolunda play off serisinde rakibi Bursa BŞB'yi eleyen ve adını yarı finale yazdıran kadın basketbol takımı ile kahvaltıda bir araya gelerek moral verdi. Spora desteklerin süreceğini belirterek, tüm ihtiyaçların karşılanacağını ve dünya kenti Bayraklı'yı gençlerle birlikte inşa edeceklerini ifade eden Sandal, "Sizlere güveniyoruz. İnanıyorum ki, şampiyonluğu alıp geleceksiniz" diye konuştu.

Teras Kafe'de Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nı ağırlayan Başkan Sandal, "Önümüzdeki süreçte sizlere olan desteğimiz, yardımımız biraz daha netleşecek. İhtiyaç duyduğumuz komplekslerin Bayraklı'ya kazandırılmasıyla ilgili de elimizden geleni yapacağız. Biz size güveniyoruz. İnanıyoruz. Bu takım bence başarır. Herkesin bir ustalık alanı vardır. Ben öğretmenim. Gençlerin gözlerine bakınca anlarım. Karşımda canavar gibi bir takım var. İnanıyorum ki, şampiyonluğu alıp geleceksiniz. Sizlerle gurur duyuyorum" dedi.

"Gençlerimize destek olacağız"

Başkan Sandal, "Bizim Bayraklı ile ilgili çok önemli bir projemiz var. En çok da sizi ilgilendiriyor. Bayraklı'yı marka kent yapalım derken, bir vizyon projeden söz ettik. 23 Nisan ve 19 Mayıs'lar. Bu yıl 23 Nisan'ı kutladık ama önümüzdeki yıllarda milli bayramlardaki kutlamaları birer haftaya çıkaracağız. Festival havasında, farklı etkinliklerle kutlayacağız. 23 Nisan ve 19 Mayıs'taki asıl amacımız da; Bayraklı'nın dünya çocuklarının ve gençlerinin kenti olması. Tüm dünyada Bayraklı, çocuklarla ve gençlerle anılsın. Dünyanın çocukları, gençleri buraya gelsin. Parlamentolar yapalım. Dertlerini, sıkıntılarını, hayallerini anlatsınlar. Biz de onları dünyaya duyuralım. Bilim kampüsleri kurmak istiyoruz. Dünyanın dört bir yanından gençler gelip burada etkinliklerde bulunsunlar. Uluslararası spor festivalleri düzenlemek istiyoruz. Bunu Büyükşehir'le büyütmek istiyoruz. Basit anlamda evet spora destek veriyoruz. Spor insanları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıyor. Ancak bunun ötesinde bir şey yapmak lazım. Toplumun tamamını kucaklayan hem kente hem ülkemize katkı sunacak bir şeyler yapmak lazım ve bu konuda Bayraklı'nın ciddi bir potansiyeli var. Biz İzmir'in en güzel coğrafyasındayız. Burayı hep birlikte inşa edeceğiz. Tüm gençlerimize sahip çıkacağız. Her gencimize destek olacağız" diye konuştu.

Rakip belli oldu

Öte yandan Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın play off yarı finalindeki rakibi ise Nesibe Aydın Basketbol Takımı oldu. Bayraklı'nın Perileri 3 galibiyetli eleminasyonun ilk iki maçını sahasında oynayacak. İlk maç 30 Nisan'da ikinci maç 2 Mayıs'ta üçüncü karşılaşma ise 5 Mayıs'ta Ankara'da oynanacak. 3 galibiyet alan takım finale yükselecek.