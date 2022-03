Başkan Sandal'dan kadın çalışanlara karanfil

Belediye binasında birimleri tek tek gezerek kadın personelle bir araya gelen Başkan Sandal, “Hayatın her alanında kadınların olmasını cumhuriyetin teminatı olarak görüyoruz. Türk kadınının gücü her şeyi başarmaya yeter" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyedeki kadın çalışanları ziyaret etti. Tüm birimleri tek tek gezen Sandal, kadın personele karanfil armağan etti. Başkan Sandal'a teşekkür eden kadın çalışanlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Sandal, "8 Mart, eşit haklar için eylem yapan 40 bin kadın dokuma işçisinden 120'sinin yanarak can verdiği gündür. O nedenle biz kadınlarımızın gerek iş, gerekse sosyal yaşamda eşit ve saygın mücadelelerinin her zaman yanındayız. Kadınlarımızın hayatın her alanında olmasını, iş dünyasında, siyasette olmasını cumhuriyetin teminatı olarak kabul ediyoruz. Türk kadının gücü istedikleri noktaya gelmeye yeterli bir güçtür. Kadınları yaşamın göbeğine, siyasetin, işin, sanatın, kültürün odağına almak lazım. Bu da ancak kadının kendi iradesiyle gerçekleşebilir. Biz de belediye olarak her zaman üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz” dedi.