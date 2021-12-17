Başkan Sandal'dan kan bağışı çağrısı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, son dönemde stokları azalan Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışında bulundu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, kan stoklarında artan ihtiyaçlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Barış Dolaş ve İzmir Kan Merkezi Müdürü Burak Yurdakul'dan konu hakkında bilgi alan Başkan Sandal, kan bağışının önemine vurgu yaptı.

Her bağış sonrasında, bağışçılar adına Çeşme'deki Kızılay Ormanına fidan dikimi yapıldığı belirten Sandal, “Kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Sadece birkaç dakikanızı ayırıp kan vererek, onlarca insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Kızılay Kan Merkezinde sosyal sorumluluk görevimizi yerine getirdik. Vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.