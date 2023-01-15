Başkan Sandal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: "Her zaman yanınızda olacağız"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Halk Konut projesi temel atma törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, “Bayraklı ve İzmir olarak sonuna kadar yanınızda olacağımıza söz veriyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Bayraklı Belediyesi, İZBETON ve Egeşehir AŞ. ortaklığında hayata geçirilen Halk Konut projesi kapsamında İzmir depreminde yıkılan Dilber Apartmanı'nın temeli atıldı. Törende konuşan Başkan Serdar Sandal, dileklerinin depremzedelere uygun kredi verilmesi, biriken emlak vergilerinin silinmesi ve rezerv alanın deprem mağdurlarına tahsis edilmesi olduğunu kaydetti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmayı el birliğiyle hayata geçirdiklerini belirten Sandal, “Çadır sürecinde Türkiye'de emsali görülmemiş bir dayanışmayla 20 bin vatandaşımızın sorununu çözdük. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde ihtiyaç sahibi depremzedelerimizi geçici konutlara yerleştirdik. Sonrasında büyükşehrimizle birlikte depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalıştık. Yalnız kaldık ama çalışmalarımıza devam ettik. Türkiye'nin son dönemlerdeki en büyük afetinde 117 canımızı yitirdik. Ancak kamusal duyarlılığı Elazığ'da, Malatya'da, Karadeniz'de olduğu gibi Bayraklı'da göremedik. Oralarda afete maruz bölgeyi anında karara bağlayanlar, konu Bayraklı olunca görmezden geldiler. Karadeniz, Malatya, Elazığ'daki sorunların çözülmesi bizi son derece memnun etti ama biz de bu desteklerden yararlanmak isterdik bunu dile getirdik, sonuç alamadık” ifadelerini kullandı.

Depremzedeler için kredi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı'ya yöneltilen siyasal eleştirelere cevapları olduğunu belirten Sandal, “K sınırı uygulamasıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek vatandaşların yüzde 35'e yakın inşaat kayıplarını ada bazında yüzde 30 ve parsel bazında yüzde 20'lik emsal artışıyla düzenledik. Yüz metrekare dairesi olan vatandaşın inşaatını iki plan notu ile 125-130 metrekareye çıkardık. Yani her yurttaşımıza bir konutu fazladan vermiş olduk. Deprem mağdurlarımız; 2 yıl ödemesiz, 18 yıl, sıfır faizli kredi istiyor. Ama hiçbir şekilde tek bir adım dahi atılmadı. Dernek başkanımızın da söylediği gibi 0.87'lik kredi depremzedelerin sorunlarını çözebilecek kredi değil. Konut projelerindeki kredi 0.69 ama depremzedelerimize verilen kredi oranı 0.87” dedi.

Emlak vergileri

Başkan Sandal şöyle devam etti:

“Bir diğer konu da hasar durumu. Biz bunun ne demek olduğunu anlamış değiliz. Bu politik bir yaklaşımdır. Bunun yasal bir zemine oturtularak bu garabetin ortadan kaldırılması ve binanın hafif, orta, ağır olmaksızın riskli olup olmadığının söylenmesidir. Bir diğer konu da biriken emlak borçları ile ilgili. Biz bir ödeme göndermiyoruz. Ancak yasal bir zorunluluk olduğu için inşaata başladıklarında almak zorunda kalıyoruz. Bayraklı Belediyesi olarak depremzedelerimizin toplam 20 milyon tutarındaki vergi borcundan vazgeçmeye hazırız. Yeter ki yeterli düzenlemeler yapılsın. Rezerv alanda yapılan konutların kimlere verileceğini bilemiyoruz. Rezerv alandaki konutlar depremzedelerindir. Onların dışındaki başka kişilerin oraya taşınmasının her zaman karşısında olacağımızı bir kez daha iletmek isteriz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na destek

Başkan Serdar Sandal sözlerini şöyle tamamladı:

"Her zaman vatandaşımızın, depremzedelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Çünkü biz gücümüzü sizlerden alıyoruz Sayın Genel Başkanım. Ana muhalefet stratejisini toplumsal muhalefet stratejisine dönüştüren bir genel başkana sahibiz. Çok güçlüyüz. Kuvayı Milliye ruhunu Ankara'dan Anadolu'ya taşıyan bir liderimiz var, 600 kilometrelik yolu hak, hukuk ve adalet için adımlayan bir liderimiz var. Bayraklı ve İzmir olarak her zaman yanınızda olacağız Sayın Genel Başkanım"