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Başkan Sandal'ı siyasi parti temsilcileri de yalnız bırakmadı

Mazbatayı aldığı ilk günden bu yana makamına gelen herkesi ağırlayan, ziyaretçilerle tek tek ilgilenen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı siyasiler de yalnız bırakmadı.

Mazbatayı aldığı ilk günden bu yana makamına gelen herkesi ağırlayan, ziyaretçilerle tek tek ilgilenen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı siyasiler de yalnız bırakmadı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri başta olmak üzere seçim döneminde birlikte çalıştıkları İYİ Parti ile Bayraklı'da rakip oldukları Saadet Partisi de Sandal'ı tebrik etti.


Her gün yüzlerce kişiyle görüşüp, bir yandan ilçe sorunlarının çözümü için çalışan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, siyasi parti temsilcilerinin tebriklerini kabul etti. Görüşmelerde ise karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Bayraklı için yapılması gereken her şeyi zamanla tek tek yapacaklarını ifade eden Sandal, "Seçim sürecinde verdiğimiz sözleri tutacağız. Amacımız; dünya kenti Bayraklı'yı inşa etmek. Bunu da herkesin katılımıyla birlikte yapacağız" diye belirtti.


Siyaset dünyasından CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve yönetim kurulu, CHP İzmir Milletvekilleri; Murat Bakan, Atilla Sertel, Kani Beko, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Ednan Arslan; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, İyi Parti Bayraklı İlçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu ve yönetim kurulu ile son olarak Saadet Partisi Bayraklı İlçe Başkanı Yakup Ayyıldız ve teşkilat üyeleri Başkan Sandal'ı ziyaret ederek, başarılar diledi.

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