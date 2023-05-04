Başkan Saygılı'dan CHP'li isimlere TCG Anadolu daveti

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu'nun İzmir'de ziyaretçilere açılmasının ardından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu gemiyi ziyarete davet ediyorum” dedi.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu, dün sabah saatlerinde İzmir Alsancak Limanı'na yanaşmasının ardından saat 12.00 itibariyle ziyaretçilere açıldı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da gemiyi ziyaret eden ilk isimler arasındaydı. Başkan Saygılı, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu gemiyi ziyarete davet ediyorum. Eğer gelip benim de eşlik etmemi isterlerse gemimizi beraber gezeriz” diye konuştu.

“'Maket' diyenler görsün”

Başkan Saygılı, şöyle konuştu: “Milli gururumuz olan bu gemimiz; düşmana korku salan, dosta güven veren bir gemi. 27 bin ton ağırlığında, 231 metre uzunluğunda, 9 bin 200 metrekare büyüklüğünde. ‘Maket' diyenler görsün. ‘Kağıttan' diyenler görsün. Öyle büyük bir gemi ki bir mühendis olarak böyle büyük bir gemiyi ilk defa görüyorum. İçi dopdolu. 6 helikopter pisti olan, SİHA ve İHA'ları ile tankları ile tam teçhizatlı zırhlı araçları ile ülkemizi koruma anlamında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok büyük bir işe imza atıldı. Milli gururumuzun vatandaşlarımıza açılmış olması çok güzel bir duygu."

Gemi, bugün ve diğer günler ise 10.00-18.00 arasında ziyaretçilere açık olacak.