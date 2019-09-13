Başkan Saygılı'dan faiz indirimi açıklaması

Merkez Bankasının (MB) faiz oranlarını indirme kararına ilişkin açıklama yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “Faiz indirimleri konusundaki bu tutum, yeni Türkiye'de yeri olmayan 'yüksek faiz, yüksek üretim maliyeti ve düşük yatırım' tuzağına daha fazla düşülmeyeceğini göstermiştir” dedi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, MB'nin faiz oranlarını indirme kararına ilişkin açıklamada bulundu. Saygılı açıklamasında şunları kaydetti: "Merkez Bankası tarafında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesi ülkemiz ekonomisi için sevindirici bir gelişme olmuştur. Faiz indirimleri konusundaki bu tutum, yeni Türkiye'de yeri olmayan 'yüksek faiz, yüksek üretim maliyeti ve düşük yatırım' tuzağına daha fazla düşülmeyeceğini göstermiştir. MÜSİAD olarak, MB'nin bu kararının bankaların mevcut faiz oranlarında yatırımcı lehine de hızlı bir şekilde yansıyacağını temenni ediyorum. Önümüzdeki dönemde de kademeli bir şekilde daha alt seviyelere çekilmesini beklediğimiz faiz oranlarının yanı sıra, ekonomi yönetimince iç talebi canlandırmaya yönelik alınan diğer önlemlerin, bilhassa yılın son çeyreğinden itibaren ekonomiye olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ülkemizde daha fazla yatırım, daha fazla katma değer ve daha fazla istihdam sağlayacağına inanıyorum.”