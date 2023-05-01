Başkan Saygılı'dan miting değerlendirmesi

1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingine gösterilen ilgi için de İzmir halkına teşekkür etti. Başkan Saygılı, “Gördük ki İzmir'in tek sahibi var; o da İzmirlilerin kendisidir. İzmir kimsenin kalesi değil, kimsenin emir kulu değildir. İzmir öngörülüdür, adildir. Vatanının bölünmez bütünlüğünü tehdide 'Dur' der, bayrağını sonuna kadar sahiplenir. Bunu o meydanda bir kez daha gösterdi. Bu güveni boşa çıkarmayacağız" dedi.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayan Başkan Saygılı, yaşanan tüm zorluklara rağmen çalışan, üreten kesimi ayakta tutmak, hayat mücadelesine destek vermek için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, “AK Parti, bugünü resmi tatil yapan partidir. Her dönemde, işçinin alın terinin hakkını aldığı pek çok adım atmıştır. Her zorlukta ilk koruduğu kesim, çalışan kesim olmuştur. Unutulmamalıdır ki ak hareket; ülkenin en zor dönemlerinde emekçilerin ve onların ailelerinin ihtiyaçlarından, aşılamayan sorunlarına çare olarak doğmuştur. Bundan böyle de öyle olacaktır" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir buluşmasından çok memnun ayrıldığını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, “Meydan da mutluydu, Cumhurbaşkanımız da. Zaten şahsının İzmir'e özel bir gönül bağı var. Tüm bakanlarımız buradaydı, İzmir'e seslendi. İzmir de vatanseverliğini, Cumhurbaşkanımız'a ve Cumhur İttifakı'na duyduğu güveni yoğun katılımı ve coşkusuyla gösterdi. Şehrimizin en büyük alanını doldurup taşırarak gösterdi. O muazzam fotoğraf, kurulan gönül bağının yansımasıydı. Cumhuriyetin gereklerini, muasır medeniyet seviyesi hedeflerini gözeten AK Parti, gelişimden yana tavrını 21 yıldır yürüttüğü icraat siyaseti ve demokratik adımlarıyla en açık biçimde ortaya koydu. İzmir bunu görüyor. İnanıyorum, gereğini de yapacaktır" sözlerine yer verdi.

"İzmir, gerçek hizmet aşkını gösteren ibredir"

“İzmirliler, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu Gündoğdu Meydanı'nda Cumhurbaşkanı'mızın sözlerini en gür sesiyle tekrarlayarak gösterdi” diyen Başkan Saygılı, şöyle devam etti: "İzmir, memlekete hizmet sevdasının kantarı, hizmet aşkını gösteren ibredir. İzmir, kimsenin kuklası olmayacak kadar başı dik, mağrur bir şehirdir. Her zorlukta ve engelde gözünü daldan budaktan sakınmayan, gözü kara, yürekli bir şehirdir. Kendisine sırtını dayayanla, önünü açanı ayırt eder. Birleştirenle böleni ayırt eder. Dayatmaya, ayarlarıyla oynanmasına izin vermez. Avrupa basınının da dikkatini çeken buydu. İzmir'in birilerinin iddia ettiği gibi kendi kaleleri olmadığıydı. Tüm hemşerilerimize, samimi destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.”

"14 Mayıs gecesi aynı coşkuyla"

Aynı coşkulu buluşmaların, 14 Mayıs gecesi Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi İzmir'de de gerçekleşeceğini söyleyen Başkan Saygılı, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçtirdiğimiz, vatan ve millete tartışmasız hizmetin tek adresi AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı yeniden iktidar yaptığımız o günün gecesi, ihya gecesi olacaktır. İzmir'in gösterdiği teveccühle çok daha büyük bir heyecanla alanda olacağız. İzmir'i kucaklamaya devam ediyoruz. 21 yıldır yaptığımızı yapmaya devam edeceğiz. Tarihi sandığa geri sayım başladı. Hiç şüphemiz yok; o sandıktan, Türkiye'nin yükselen yıldızı çıkacak" ifadelerini kullandı.