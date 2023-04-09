Başkan Saygılı'dan Selçuk ve Torbalı çıkarması

Selçuk ve Torbalı'da teşkilatla buluşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, seçim kampanyası için düğmeye basmaya hazır olduklarını belirtti.

Selçuk ve Torbalı'daki mesaisinde teşkilata seslenen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "İzmir'e ve ilçelerimize en büyük yatırımları AK Parti hükümetleri yaptı, hem de rekor düzeyde. Selçuk ve Torbalı da bu hizmetlerden nasibini alan ilçelerimiz. Bugün Selçuk'ta hayata geçirdiğimiz Efes Antik Kanal Projesi, bölgenin çehresini değiştirecek bir proje. Torbalı, AK Belediyeciliği de yaşamış bir ilçemiz, ayrıca pek çok projenin altında partimizin imzası var" dedi.

"Selçuk'un çehresi bizimle değişiyor"

Selçuk'ta hızla ilerleyen Efes Antik Kanal Projesi'nin 2 bin 500 yıl sonra tarihi denizle buluşturacağına dikkat çeken Saygılı, vizyonu olan ve reform niteliği taşıyan yatırımların ancak AK Parti'nin idaresinde vücut bulabileceğini vurguladı. Saygılı, şunları söyledi:

"Selçuk'un taşıdığı değer dünya çapında. Yıllarca kapasitesinin altında bırakılmış. Buna izin veremezdik. Tarih turizminin gelişmesi için dev adımlar attık. İlçemize, yerel idaresinin kimde olduğuna bakmadan hizmete devam ediyoruz. Küçük Menderes'i ıslah eden biziz. İlçeyi doğal gaza kavuşturan, adliye binasını, hükümet konağını yapan biziz. İZBAN'ı ilçeye uzatmanın önünü açan biziz. TOKİ'yi Selçukluların ihtiyacına yönelik harekete geçiren biziz."

"Farkı hatırlatacağız"

Saygılı, Torbalı'da da ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Teşkilattan, seçim çalışmalarında ilçeye yapılan kamu yatırımları ve 2014-2019 yılları arasındaki AK Parti belediyeciliği dönemi farkının vatandaşlara anlatılmasını isteyen Saygılı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizde 300'ün üzerinde belediye projesi hayata geçirmişiz. Kamu yatırımlarımız sadece o dönemde 1 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşmiş. Bu muazzam bir tablo. Torbalı Devlet Hastanesi, İZBAN, ağız ve diş sağlığı merkezinin yanı sıra 60'ın üzerinde okulu hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Cumhurbaşkanımızın bu ilçemiz için de verdiği her sözü tuttu. Bakanlarımızın bir eli hep buradaydı, çok sayıda ulaşım yatırımı yaptık. Vatandaşlarımıza dokunurken, bunları anlatacağız. Hizmet farkını hatırlatacağız."

"Yine biz yaparız"

Selçuk'ta, önce Şehit Özel Harekat Polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası Selçuk İsa Bey Camii İmamı İbrahim Taşdemir'i ziyaret eden AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, daha sonra AK Parti Selçuk İlçe Başkanlığında, ilçe teşkilatı ile buluştu. Ardından yoğun katılımlı sokak iftarına misafir olan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, vatandaşlarla da sohbet etti. 14 Mayıs seçiminin önemli bir kırılma noktası olduğunun altını çizen Saygılı, "Konuştuğumuz her fert bunun bilincinde. En çok da 'Yaparsa AK Parti yapar' düşüncesi hakim. Evet, yaparsak biz yaparız. Bunun sözünü sandığa çeyrek kala vatandaşımıza defaten veriyoruz. Hem de göğsümüzü gere gere veriyoruz. Çünkü yıllardır böyle oldu. Milletimizin bizlere duyduğu itimadın, verdiği oyun karşılığını her daim verdik. Bugün kendi yerli ve milli üretimini yapan bir ülke, enerjiden teknolojiye dışa bağlılığa son verecek adımları atan bir ülke konumundayız. Bunu da milletimizin omzunu, omzumuzda bulduğumuz için sağladık. Kendi içlerinde güven sorunu yaşayan, siyaseti ve ülkenin geleceğini sen ben tartışmaları, koltuk pazarlıklarına sıkıştıranlar boşuna iktidara gelme hayali kuruyor. 14 Mayıs'ta milletimiz ‘Yaparsa Erdoğan yapar. Yaparsa AK Parti yapar' diyecek" diye konuştu.