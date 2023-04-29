Başkan Sengel geleceğin hukukçuları ile bir araya geldi

“Geleceğin Hukukçuları Projesi Akran Eğitim Kampı” Selçuk Kent Belleği'nde başladı. Türkiye'nin farklı hukuk fakültelerinden katılan 40 hukuk öğrencisinin buluştuğu 28 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kampın ilk gününde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, geleceğin hukukçularıyla Selçuk, hukuk, siyaset ve hayat üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

“Önce insan olmak”

Kampa katılan öğrencilerin büyük bir kısmının kadın olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel, “Doğru bir kente geldiniz. Çünkü tam olarak tarihin esasındasınız. O kadar ki bu iş 8 bin 600 yıllık kesintisiz bir tarih demek ve de bir kadın kentindesiniz. Kibele'den başlayan Artemis'e devam eden ve her şeyden önce Amazonlarla esasen başlayan ve seyri içerisinde de Meryem Ana'nın da burada olmasıyla dişi ve bereketli topraklardasınız. Çok enteresan bahsettiğim söylemlerin hepsi 8 bin 600 yıl önceki bir tarihe dayanıyor olsa da ancak 21. yüzyılda bir kadının belediye başkanı olabilmiş bir yerdesiniz. Bunu neden söylüyorum? Belediye başkanlarının sadece yüzde 3'ü kadındır, mecliste de sadece yüzde 12- 13 gibi bir temsili vardır kadının. Birçok noktada da temsilimizi arttırabilmemiz adına yapmamız gerekenler daha cesur davranmamız gerekenler, atacağımız adımlardan korkmamamız gereken anlar var. Bu anlamda bizlerin buluşmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer tamlamanın içerisinde adalet varsa, adil olmak varsa, eşitlik varsa daha özgür bir yarın gibi bir ümidimiz varsa her şeyden önce kimliklerimize sahip çıkmak da var. Bu kimliklerimizin içerisinde önce insan olmak, gerçek kesinlikle o” dedi.

“Yaşamın kendisini seçtiniz”

Hukuk öğrenimi görmenin bireyi birçok yönden donanımlı hale getirdiğini belirten Başkan Sengel, “Yaşamın kendisini görüyorsunuz aslında. Hukuk dediğiniz şey biraz öyle. Her şeyden anlıyor hale gelirsiniz. Hayatın kendisi içerisinde hukuka ihtiyacımız var zaten. Böyle bir gerçeklik var. Kendi hakkımızı savunmada, herhangi bir sıkıntıda bile işin içerisinde hukuk girer. O yüzden doğru bir fakülte seçtiniz. Çünkü siz yaşamın kendisini seçtiniz aslında. Ağzınızı açtığınız andan itibaren başlar zaten hukuk. O anlamda bundan sonraki hayatınızın evrelerinde ne olmak isteyeceğinize siz karar vereceksiniz. Tavsiyemdir, her zaman zevk aldığımız işi yapın” diye belirtti.

Hukuk öğrencileriyle hukuka dair filmler üzerine de konuşan Başkan Ceritoğlu Sengel, “Hayat böyle bir şey. İzlediğiniz bir film, okuduğunuz bir şiir, seyrettiğiniz bir tiyatro, dinlediğiniz bir konuşmacı, örnek aldığınız ya da almadığınız, yanlış olduğunu düşündüğünüz ya da düşünmediğiniz ama hayatına vakıf olduğunuz birisi bir yerden size feyz olur. Eğer bir nebze feyz olabildiysem ne mutlu bana” diye konuştu.

Uçan Süpürge Vakfının düzenlediği Selçuk Belediyesinin desteklediği kampta konuşma yapan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halime Güner de, “Selçuk çok özel olarak seçtiğimiz bir yer. Biz aslında, yaşanan bütün adaletsizliğin ikliminin üstesinden nasıl geliriz diye bunu mesele etmiş kadın örgütlerinin bir anlamda geniş bir çerçevesini temsil ediyoruz" şeklinde konuştu.