Başkan Sengel ve Hayko Cepkin'den yenilenen hayvan barınağına ziyaret

İzmir'in Selçuk ilçesinde, belediye bünyesinde bulunan hayvan barınağının yenilenmesi için gerekli çalışmaları başlatan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, beraberinde başkan yardımcıları, birim amirleri ve Selçukluların fahri hemşehrisi unvanına sahip sanatçı Hayko Cepkin ile birlikte hayvan barınağını ziyaret etti.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kentte yenileme çalışmalarının yapıldığı hayvan barınağı ziyaret etti. Sengel'e ziyaretinde, başkan yardımcıları, birim amirleri ve Selçukluların fahri hemşehrisi unvanına sahip sanatçı Hayko Cepkin de eşik etti. Sengel ve beraberindekiler, barınaktaki barınma şartlarının iyileştirilmesi için yapılması gereken çalışmaları yerinde inceledi.

Söz konusu barınağın bugünkü şartların iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Sengel, bu kapsamda var olan kafeslerin onarımı, onarıma uygun olmayan kafeslerin de yeniden yapılacağını söyledi. İyileştirme çalışması ile birlikte barınaktaki kafeslerin hayvanları olumsuz hava şartlarından koruyacak şekilde yapılacağını da hatırlatan Başkan Sengel, "Hayvan barınağında ayrıca hasta köpeklerin daha iyi şartlarda bakımı için karantina kafesleri de yapılacak. Yine hayvan barınağının zemininde de iyileştirme çalışmaları yapılacak. Barınağın tüm zemini düzeltilerek; zemin üzerinde ot temizliği ve gerekli ağaçlandırma çalışmaları yapılacak" dedi.

Yapılacak olan yenileme ve iyileştirme çalışmalarının özen içerisinde yürütüleceği bilgisini veren Başkan Sengel, "Onlar bizim can dostlarımız. Onlar; hayatımızın bir parçası, bu kentin bir parçası. Onların en uygun şartlarda barınması bizim için bir gerekliliğin çok ötesinde yer alıyor. Bu sebeple hayvan barınağımızda önemli bir dokunuşumuz olacak” diye konuştu.

Ayrıca hayvanseverlere de çağrıda bulunan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşları Selçuk Belediyesi Hayvan Barınağı'nda bulunan hayvanları sahiplenmeye davet etti. Başkan Sengel, "Biz sizden cins köpeklere para vermeniz yerine barınaktan sahiplenmenizi istiyoruz. Selçuk Belediyesi başladığı tadilata devam ederken sizlerden de emek ile katkı koymanızı istiyoruz” dedi.

Öte yandan, Selçuk Belediyesi tarafından kent merkezindeki muhtelif noktalara hayvanlar için su kapları da konuldu. Su kaplarının, artan sıcaklarda sokak hayvanlarının susuz kalmamaları için kentin çeşitli noktalarına yerleştirilmeye devam edileceği belirtildi.