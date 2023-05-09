Başkan Serdar Sandal'ın mahalle ziyaretleri hız kesmiyor

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, genel seçimler öncesi mahalle ziyaretlerine devam ederken, Başkan Sandal son olarak Gümüşpala ve Nafiz Gürman'ı gezdi, vatandaşla sohbet etti, talep ve önerileri dinledi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahalle ziyaretlerinde hız kesmiyor. Genel seçimler öncesi ilçenin her mahallesini karış karış gezen Başkan Sandal, son olarak Gümüşpala ve Nafiz Gürman'ı ziyaret etti. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın mahalle turlarına; CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, Gümüşpala Mahallesi Muhtarı İsmail Balıkçı, Nafiz Gürman Mahallesi Muhtarı Hüseyin Doğan, meclis üyeleri, CHP Bayraklı kadın ve gençlik kolları üyeleri de katıldı.

Gümüşpala Meydanı'ndan başlayan ziyarette esnafı tek tek gezen Sandal'a, vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Mahalle sakinlerinin geçim ve ekonomik zorluklarla ilgili şikayetlerini de dinleyen Başkan Sandal, “Bu zorlu günler de geçecek. Daha özgür, adil ve güzel Türkiye'yi birlikte yeniden inşa edeceğiz” dedi. Başkan Sandal, gezi çerçevesinde Nafiz Gürman Mahallesi Kubilay Caddesi üzerindeki esnafı ve Nafiz Gürman Spor Kulübünü de ziyaret etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Genel seçime sayılı günler kala Bayraklı'nın nabzını sokakta tutmaya devam ediyoruz. Aydınlık yarınlara olan inancımız, sokakta değişim isteyen yurttaşlarımızı görünce daha da artıyor. Vatandaşlarımızın ilgisi bizi mutlu ediyor. Kimsenin kaybetmeyeceği, adil ve kul hakkı yemeyenin kazanacağı demokratik bir seçim olmasını temenni ediyoruz. Toplumun her kesimiyle kucaklaştığımız Halil İbrahim sofralarımızı 15 Mayıs'tan sonra daha da büyüterek kardeşlik duygularıyla ülkemize refah ve huzur getireceğiz. Halk kazanacak, Türkiye kazanacak” dedi.