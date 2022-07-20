Başkan Serdar, sorunların yerinde tespiti için mahalle gezilerine başladı

Belediye bürokratları ve parti temsilcileri ile sokak sokak gezen Başkan Sandal, “Bayraklı'nın her sokağına sahip çıkarak; altyapısı, sosyal dayanışması, kültürel ve sportif başarılarıyla örnek bir kent oluşturacağız. Biz büyük bir aileyiz ve bu gelişimi halkımızla birlikte sağlayacağız” dedi.

Eksikleri yerinde tespit etmek, talep ve önerileri ilk ağızdan dinlemek için mahalle gezilerine başlayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilk olarak Soğukkuyu'daydı. Mahalle Muhtarı Coşkun Bülbül'den mahallenin eksiklerini ve yapılması gerekenleri dinleyen Başkan Sandal, sonrasında tek tek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Geziye, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, parti yöneticileri ve belediye bürokratları da eşlik etti. Sokaklardaki eksikler tespit edildi, çözüm için çalışmaların başlatılacağı belirtildi. Mahalle sakinlerinden gelen ‘sosyal tesis, kütüphane, kültür merkezi ve yeni spor alanları' taleplerinin de yerine getirileceği müjdesi verildi. İzzet Erişen Camisi'nin gölgelik ihtiyacının da kısa sürede giderileceği aktarıldı. Esnaf ve vatandaşlar, Başkan Serdar Sandal'a ve belediye ekibine, çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Serdar Sandal ve İlçe Başkanı Didem Gültekin, mahallenin en yaşlı CHP üyeleri 1935 doğumlu İbrahim Ezen ve Ali Ögeyik'e de vefa ziyaretinde bulundu.

5 saat süren mahalle turunun sonunda bir kafede mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Sandal “Pandemi ve depreme rağmen sokaklarımızdaki çalışmalarımızda hız kesmedik. Önce maddi olarak belediyemizi düzlüğe çıkarttık sonra sosyo-kültürel çalışmalarla ilçemize yeni bir vizyon kazandırdık. Bayraklı artık zihinlerde geri bırakılmış bir ilçe değil. Kendi ayakları üzerinde duran, sanat ve sporda başarıdan başarıya koşan bir ilçe haline geldik. Kentin 50 yıllık altyapı sorunlarını adım adım çözüyoruz. Çocuklarımızla, gençlerimizle, bize güç katan hemşerilerimizle İzmir'in en modern ilçesi Bayraklı'yı birlikte yaratacağız. Biz büyük bir aileyiz ve bu gelişimi halkımızla birlikte sağlayacağız. Bayraklı'nın her sokağına sahip çıkarak; altyapısı, sosyal dayanışması, kültürel ve sportif başarılarıyla örnek bir kent oluşturacağız. Biz büyük bir aileyiz ve bu gelişimi halkımızla birlikte sağlayacağız” dedi.