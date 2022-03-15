Başkan Serkan Acar: "Battı çıktıyı bu yıl Aliağamıza kazandırmak istiyoruz"

Acar, "2012 yılında Aliağa'dan Bergama'ya uzanan bir demir yolu hattı projesi hazırlandı. Şehrimizin iki yanını koca bir duvarla ayıran bir proje olduğundan itirazımızı yaptık ve iptal edildi. Demir yolu hattı yerin yaklaşık 25 metre altından gidecek. Bu durum kara yollarının battı çıktısının da önünü açmış oldu. Battı çıktıyı bu yıl Aliağamıza kazandırmak istiyoruz" dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir-Çanakkale kara yolunun Aliağa merkezi geçişindeki eski garaj mevkiinde, kamuoyunda "battı-çıktı" olarak bilinen "Aliağa Şehir Merkezi Farklı Seviyeli Kavşağı" projesinin bu yıl yapılacağının müjdesini verdi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığının Aliağa'da düzenlediği "Adım Adım 2023, İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısında konuşan Başkan Serkan Acar, "Nasıl ki 200 yataklı Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesini yapmak için elimizi taşın altına koyduk, battı çıktıyı da yapmaya adayız" dedi.

Acar: "Şehrin bölünmesini istemedik, eski proje iptal edildi"

Bölgeye battı-çıktı olarak bilinen projenin yapılması konusunda uzun zamandır büyük uğraşlar verdiklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "2012 yılında Aliağa'dan Bergama'ya uzanan bir demir yolu hattı projesi hazırlandı. Bu proje şehrimizin iki yanını koca bir duvarla ayıran bir proje olduğundan itirazımızı yaptık. Proje TÜPRAŞ Kavşağı'nı, Fevzi Paşa Caddesi'ni ve Güzelhisar yolunu kapatıyordu. Şehrimize zarar vereceğini düşündüğümüz proje yaptığımız itirazlar sonucunda yaklaşık bir buçuk ay önce iptal edildi" diye konuştu.

"Demir yolu hattı şehri ikiye bölmeyecek şekilde yerin yaklaşık 25 metre altından gidecek"

Aliağa'yı ikiye bölecek İZBAN hattının iptal edilmesinden sonra battı-çıktı projesinin de önünün açıldığını ifade eden Başkan Serkan Acar, "Yeniden projelendirilen demir yolu hattı Siteler Mahallesi'nden başlayarak şehri ikiye bölmeyecek şekilde yerin yaklaşık 25 metre altından gidecek. Bu durum kara yollarının battı çıktısının da önünü açmış oldu. Belediye olarak Karayolları Genel Müdürlüğümüze başvurduk. Nasıl ki 200 yataklı Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesini yapmak için elimizi taşın altına koyduk, battı çıktıyı da yapmaya adayız. Protokol ile devir işlemleri tamamlandıktan sonra bu yıl içerisinde battı çıktıyı Aliağamıza kazandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.