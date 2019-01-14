Başkan Serkan Acar'dan MHP ve AK Parti teşkilatlarına ziyaret

Cumhur İttifakı kapsamında yeniden aday gösterilen MHP'li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP ve AK Parti Aliağa İlçe Teşkilatlarını ziyaret etti.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinde ittifak yapacak olan partisi MHP ile AK Parti'ye ziyaretlerde bulundu. Başkan Serkan Acar, ilk ziyaretini partisi MHP'ye yaptı. MHP Aliağa İlçe Başkanlığında, Başkan Abdurrahim Aydemir ve yönetimini ziyaret eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, beklentilerinin Aliağa'da iktidar olarak devam etmek, İzmir'de ise ittifak adayı Nihat Zeybekçi'nin büyükşehir belediye başkanı olarak seçilmesi için çaba sarf etmek olduğunu söyledi.

"Aliağa Belediyesini bir daha CHP zihniyetine bırakmak istemiyoruz"

Başkan Serkan Acar, MHP Aliağa İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Serkan Acar'a AK Parti ziyareti esnasında MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir ve yönetimi de eşlik etti. Başkan Serkan Acar, AK Parti Aliağa ilçe binasında Başkan Kazım Sayın ve yönetimi tarafından kapıda karşılandı. Çok sayıda partilinin de katıldığı ziyaret toplantısının ilk konuşmasını AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın yaptı.

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceğine yön vereceğini belirten AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, "Cumhur İttifakı ile Serkan başkanımızı yeniden Aliağa'da belediye başkanı seçmek için Cumhur İttifakının ilkeleri doğrultusunda birlikte çalışacağız. Tek dileğimiz ve temennimiz başarıya ulaşarak Serkan kardeşimizi 31 Mart akşamı Demokrasi Meydanı'nda belediye başkanı olarak görmek. Kol kola girerek arzuladığımız hedefe ulaşacağımızdan hiçbir kuşkumuz yok. Tüm arkadaşlarımın da buna inandığını biliyorum. Aliağa Belediyesini bir daha CHP zihniyetine bırakmak istemiyoruz. Aliağa'yı Cumhur İttifakı yönetsin istiyoruz. Bu hedefe de Serkan Başkan ile ulaşacağız" dedi.

Cumhur İttifakının Türk milletinin bekası için kurulduğunu ifade eden MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, "Aliağamızda Serkan Acar'ı, büyükşehirde ise Nihat Zeybekçi'yi destekleyeceğiz. Aliağa'da Serkan Acar, İzmir'de de Nihat Zeybekçi seçildiği takdirde Aliağamız kazanmış olacak. Son beş yılda Aliağa'ya kazandırılan projelerin beş katı Aliağa'ya yapılacaktır" şeklinde konuştu.

"Gözlerinde gördüğüm heyecan başarılı olacağımıza olan inancımı bir kat daha arttırdı"

Aliağa'da Cumhur İttifakının adayı olmaktan büyük bir onur duyduğunun altını çizen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Bizlerden istenen iki şey var; birincisi Aliağa'da ittifakı başarılı kılarak yerelde iktidarı devam ettirmek. İkincisi de; Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Nihat Zeybekçi'yi büyükşehir belediye başkanı yapmak. Teşkilat mensuplarının gözlerinde gördüğüm heyecan başarılı olacağımıza olan inancımı bir kat daha arttırdı. Hep birlikte bunun mücadelesini vereceğiz. El birliği ile birbirimizin eksiklerini kapatarak birbirimize destek olarak Aliağa'da muzaffer olacağımıza gönülden inanıyorum. Temel gayemiz Aliağa olarak İzmir'e ne katabiliriz ve ne kazandırabiliriz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Nihat Zeybekçi'nin Aliağa için ciddi hayalleri var. İzmir ve Aliağa için düşünülen projeleri Zeybekçi kendi beyannamelerinde biz de kendi beyannamelerimiz de anlatacağız. Projeler sadece seçimi kazanmak için değil yapılacağı garanti edilen projelerdir. Aliağa'ya 5 milyarlık liralık proje öngörülüyor. Bu projeler Aliağa'yı çok iyi yerlere getirecek projeler. Bu noktada hem Aliağa hem de İzmir için el birliği ile çalışacağız. Burada beni evimdeymişim gibi karşılayan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bundan sonra benim iki tane ikametim var. Bir tanesi MHP İlçe Teşkilatı diğeri ise AK Parti İlçe Teşkilatıdır" diye aktardı.

Başkan Serkan Acar, partililere Aliağa Belediyesi ile kamu kurumları iş birliğinde Aliağa'ya yapılacak projeler hakkında da bilgiler verdi. Meslek hastalıkları hastanesi, üniversite kampüsü, tam teşekküllü hastane, battı çıktı ve TOKİ gibi birçok projenin hızla hayata geçirileceğini belirten Başkan Serkan Acar, “Aliağa'ya Ege Üniversitesi tarafından uluslararası standartlarda dev bir kampüs kurulmasına karar verildi. Tam teşekküllü bir bölge hastanesi yapılması konusunda karar alındı. Bu konuda imar plan tadilat işlemleri onay aşmasında. 9 Eylül Üniversitesi Türkiye'de dördüncü olacak olan meslek hastalıkları hastanesini Aliağa'da yapma kararı aldı. Belediye meclisi olarak da 9 Eylül Üniversitesi'ne yer tahsisi yaptık. Bunun yanı sıra Aliağa için 5 bin konutluk bir TOKİ projesi de yakın bir zamanda hayata geçirilecek” dedi.