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Başkan Soyer, 1 Mayıs alanında

İzmir’deki Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de en fazla katılımın sağlandığı 1 Mayıs olduğunu belirtti.

İzmir'deki Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de en fazla katılımın sağlandığı 1 Mayıs olduğunu belirtti.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katıldı. İşçilerle hatıra fotoğrafı çeken Başkan Soyer, İzmir'de en fazla katılımın sağlandığı 1 Mayıs olduğunu ifade ederek, "Türkiye büyük bir değişimin eşiğinde. Bu büyüyen umut, o değişimin müjdecisi. O nedenle çok güzel bir gün. İnanıyorum ki gereğini yaptıkça bu umut çok daha fazla ete kemiğe bürünecek" dedi.

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