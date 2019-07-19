Başkan Soyer, 100 günü geride bıraktı

Mazbatasını 8 Nisan 2019'da alan ve başkanlık görevinde 100 günü geride bırakan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projelerini hayata geçirmeye başladı. İlk iş olarak en düşük oy aldığı Kiraz ilçesinin Dokuzlar Mahallesi ile en yüksek oy aldığı Karşıyaka'nın Bostanlı Mahallesi'ne giden Soyer, Dokuzlar'da iletilen talepleri hızla gündeme alarak ilçe, mahalle ve köy ayırt etmeden şehrin tümüne yayılacak bir hizmet anlayışını benimseyeceğini ifade etti.

İzmir'de ulaşımı daha konforlu ve keyifli hale getirmek isteyen Tunç Soyer, ilk 100 günde önemli hamleler yaptı. Halk ulaşım seferberliğinin ilk adımı olarak “Baykuş Seferleri” uygulaması hayata geçirildi, gece de toplu ulaşım imkanı sağlandı. “Halk Taşıt” uygulamasıyla, sabah 05.00-07.00, akşam 19.00-20.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları yüzde 50 indirimli tarifeye geçti. 0-5 yaş arası çocuğu bulunan sosyal destek kapsamındaki dar gelirli ailelere de ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilmesi kararlaştırıldı. Halk taşıt uygulaması muhtarlara da yansıdı. Başkan Soyer'in talimatıyla, kentte görev yapan muhtarlar için toplu ulaşım, mesai saatleri içinde ücretsiz hale getirildi.

Buca trafiği rahatlayacak

İzmir trafiğini rahatlatmak için çalışmaları hızlandıran Soyer, Altınyol'un sahil tarafının genişletilerek 3 şeritten 4 şeride çıkarılmasıyla ilgili çalışmaları ve 28 kilometre uzunluğundaki Adnan Menderes Havalimanı-Karabağlar-Halkapınar metro hattının proje hazırlıklarını da başlattı. Temmuz ayında ise ulaşımla ilgili büyük bir müjde geldi. 18 aydır Ankara'dan onay bekleyen İzmir'in öncelikli toplu ulaşım projesi Buca Metrosu, yatırım programına alındı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, önümüzdeki yıl inşaat çalışmalarına başlanacak ve beş yıl içinde Buca Metrosunun hizmete açılacağı belirtildi. Seçim öncesinde "İzmir ekonomisine kadın ele değecek" diyen Soyer, 100 kadın otobüs şoförü istihdam etmek üzere çağrı yaparak kadınların ön plana çıkacağının da altını çizdi.

İzmirlilerin bütçesine katkıda bulunmak ve su tasarrufu sağlamak amacıyla üç kademeli su tarifesine geçilmesini sağlayan Soyer, suyun birim fiyatını da düşürdü. Soyer, bizzat kendisinin de katıldığı Kadifekale'deki temizlik seferberliğinin ise tüm kente yayılacağını, İzmir'in tertemiz bir şehir olacağını söyledi.

İzmir'i tarımsal kalkınmanın başkenti haline getirmek üzere önemli adımlar atan ve göreve geldiğinde ilk büyük toplantısını 105 tarımsal kalkınma kooperatifinin yöneticileriyle yapan Soyer, Süt Kuzusu projesini büyütmek için Bergama'daki tarım kooperatiflerinin yetkilileriyle bir araya geldi. Kadifekaleli kadınları içine alan bir kooperatif kurmak için çalışma başlatan Başkan, 30 ilçede üretici pazarı açma hedefinin ilk adımını ise yine Kadifekale de attı. 20 Temmuz'dan itibaren her cumartesi Kadifekale'de Pagos Üretici Pazarı kurulacağı ifade edildi.

İzmir Buluşmaları dikkat çekiyor

Soyer, karar alma süreçlerine kent halkının katılımı sözünü de İzmir Buluşmaları ile somutlaştırdı. 17 Haziran'da Kültürpark üzerine yapılan toplantının ardından, İzmir Buluşmaları'nın ikincisi 18 Temmuz'da İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde “Tarım ve Sağlıklı Gıdaya Erişim” başlığı altında gerçekleştirildi. Büyükşehir belediyesi internet sitesi üzerinden açılan “İzmir İçin Bir Projem Var” sayfasından da İzmirlilerin öneri ve projelerini iletebileceği belirtildi.

Soyer, bölgesel toplantıların ilkini ise Gültepe'de yaptı ve 25 mahalle muhtarıyla aynı masanın etrafında buluşarak, tüm muhtarları tek tek dinledi.

Başkan Soyer, “Dünya Kenti İzmir” hedefine ulaşmak amacıyla uluslararası iş birlikleri için de yoğun mesai harcıyor. Brüksel'de İzmir Tanıtım Ofisi açmak üzere hazırlıklarını sürdüren ve geçtiğimiz günlerde dünyanın sayılı yerel yönetim birliklerinden Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Yönetim Kurulu'na seçilen Soyer, yurt içinde de İzmir'in stratejik konumunu güçlendiren çalışmalarını hızlandırdı. Ege Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Soyer, “Sadece İzmir'de değil, Ege'de tarımsal üretim yapan kooperatifleri destekleyip güçlendireceğiz. İzmir Körfezi için de birlikte çalışacağız” sözleriyle Ege'deki yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yapacaklarının ipuçlarını verdi.