Başkan Soyer, Akıllı Kentler Belediye Başkanları Zirvesi'ne katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Akıllı Kentler Belediye Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Taipei Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen çevrim içi zirvede, korona virüs salgını sürecinde ve sonrasında teknolojinin kentlerin iyileşmesine nasıl katkıda bulunabileceği konuşuldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Akıllı Kent Zirvesi ve Fuarı (Smart City Summit and Expo-SCSE) kapsamında Tayvan Taipei Belediyesinin ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen Akıllı Kentler Belediye Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Dünyanın pek çok ülkesinden kent liderlerinin katıldığı toplantıda, korona virüs salgını sürecinde ve sonrasında teknolojinin kentlerin iyileşmesine nasıl katkıda bulunabileceği üzerine konuşuldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı oturumda Çek Cumhuriyeti'nden Prag Belediye Başkanı Zdenek Hrıb, Güney Afrika'dan Midvaal Belediye Başkanı Bongani Baloyi, Fransa'dan Grenoble Belediye Başkanı Christophe Ferrari, Polonya'dan Gdynia Belediye Başkan Vekili Bartosz Bartoszewicz, Macaristan'dan Budapeşte Belediye Başkan Vekili Gabor Kerpel-Fronius, Rusya'dan Moskova İnovasyon Ajansı CEO& rsquo;su Alexey Parabuchev de vardı.

"Zaman ve enerji harcıyoruz"

Konuşmasına İzmir'in Akdeniz'in en büyük liman şehirlerinden biri olduğunu söyleyerek başlayan Başkan Tunç Soyer, geçmişe bakıldığında İzmir'i bu kadar özel kılan şeyin dünyanın diğer bölgeleriyle olan bağlantısı olduğunu söyledi. Bu nedenle dünyadaki diğer şehirler ve uluslararası kurumlarla daha güçlü ilişkiler geliştirmek için çok zaman ve enerji harcadıklarını vurgulayan Soyer, İzmir'in Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG), Urban 20, Medcities ve daha birçok uluslararası organizasyonda öncü bir rol oynadığını vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin pandemi sürecinde 'Kriz Belediyeciliği'ne geçtiğini anlatan Soyer, teknolojiden faydalanarak şehirdeki dayanışma ağlarını nasıl güçlendirdiklerinden söz etti.

Çalışmaları anlattı

Soyer, “Biz İzmir dijital platformu, belediyenin girişimlerine ve dayanışma kampanyalarına önemli ölçüde güç verdi. İnsanların ihtiyaç ve taleplerinin karşılanmasında etkili sonuçlar aldık. Biz İzmir dijital uygulaması ile İzmirliler destek olunması gereken ailelere gıda veya hijyen paketi bağışladı. Halkın maskeye ulaşımını kolaylaştırmak için Maskematik uygulaması yaptık. Bu uygulamayla iki ay gibi kısa bir sürede 6 milyon maskeyi ücretsiz olarak dağıttık. Maskematiklerden temin edilen maske sayısı 6 milyon 750 bine ulaştı. Biz İzmir dijital platformuyla başka dayanışma kampanyaları da hayata geçirdik. Örneğin yine bu dijital platform sayesinde Askıda Fatura kampanyasını başlattık. Askıda Fatura uygulamasıyla ödeme gücü olmayan vatandaşların faturaları maddi imkânları olanlar tarafından karşılandı. Uygulamayla bir milyon 200 bin lirayı aşan 13 binin üzerinde su faturası ödendi. Aynı şekilde Askıda İzmirim Kart ve Askıda Kitap kampanyası başlattık. Pandemi döneminde Türkiye'nin ilk dijital fuarı Shoedex 2020'yi yaptık. Dijital bir fuar düzenlemek büyük bir zorluktu ama fuar sonrası çok olumlu geri dönüşler aldık. Şimdi yeni dijital fuarlar konusunda çalışıyoruz” dedi.