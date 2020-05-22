Başkan Soyer belediye personeli ile bayramlaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Soyer, “İzmir Türkiye'de hem dayanışmanın güçlü olduğu hem de salgını en yoğun yaşayan kent olmasına rağmen, bununla başarıyla mücadele ettik” diyerek tüm çalışanlarla iftihar ettiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile birlikte belediyenin ana hizmet binası, İZSU, ESHOT, Zabıta Daire Başkanlığı, Eşrefpaşa Hastanesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, İzmir Metro A.Ş. ve belediyenin ek hizmet binasını ziyaret ederek personelle bayramlaştı.

"İş yükü arttı"

Başkan Soyer öncelikle Konak'taki ana hizmet binasının katları tek tek dolaştı. Daha sonra Buca'nın Gediz Mahallesinde bulunan ESHOT Genel Müdürlüğüne giden Soyer, işçilerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada hem Türkiye hem de İzmir için zor bir dönem olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Çalışan arkadaşlarımızın sayısı azaldı. İş yükü arttı. Bir yandan da hastalığın verdiği tedirginlik. Nereden bakarsanız bakın normal bir hayat yaşamıyoruz. Hepimizin işi zorlaştı ama İzmir Türkiye'de hem dayanışmanın güçlü olduğu hem de salgını en yoğun yaşayan kent olmasına rağmen, bununla başarıyla mücadele etti. Bunu rakamlardan biliyoruz, insanların geri dönüşlerinden biliyoruz” dedi.

“İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir zaferi”

Başkan Tunç Soyer küresel salgın sürecindeki çalışmalarından dolayı tüm personel ile iftihar ettiğini kaydederek şöyle devam etti: “Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi Ailesi'nin bir zaferidir. Büyük bir başarısıdır. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu kent için ter döküyorsunuz. Ben o nedenle hepinize iyi bayramlar diliyorum. Sağlıkla huzurla, hayat tekrar normalleştiğinde yine işimizde çalışmaya devam edelim. Sizlerle çalışıyor olmaktan gurur duyuyorum.”

“Ben tek tek hepinizle iftihar ediyorum”

Ardından İtfaiye Daire Başkanlığına giden Soyer, burada da yine tek tek tüm personelle bayramlaştı. Başkan Soyer, “Bildiğiniz gibi insanlık büyük bir küresel krizle boğuşuyor ama bu sıkıntıyı İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çok büyük bir başarı ile aştığımızı söylemek isterim. Türkiye'nin en başarılı belediyelerinden biri olduk. Hem büyüttüğümüz dayanışma ağı ile hem salgının yayılmasını engellemek için gösterdiğimiz çaba ile hep beraber bunu başardık. İşte herkes görevini başarılı ile yaptığı için, her birimiz bu sorumluluğu başarı ile yürüttüğü için İzmir hepimizin gurur duyduğu bir kent haline geldi. Ben tek tek hepinizle iftihar ediyorum. ‘İzmirli olmak gurur vericidir' dedirttiniz herkese. O nedenle hepinizden Allah razı olsun” diye konuştu.

Bayramlaşmalar esnasında sosyal mesafe ile hijyen kurallarına dikkat edildi.