Başkan Soyer Birinci Uluslararası Çevrimiçi Forumu'nda konuşmacı oldu

“Korona virüs Sonrası Dünya: Avrasya Görüşü” konulu Birinci Uluslararası Çevrimiçi Forumu'nda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Turizm işletmelerinin hijyen standartlarının iyileştirilmesi, standartların belirlenmesi ve uygulanması için bir Yerel Hijyen Komitesi oluşturacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Stratejik Girişimler Federal Ajansı'nın ev sahipliğinde “Korona virüs Sonrası Dünya: Avrasya Görüşü” temalı Birinci Uluslararası Çevrimiçi Forumu'na katıldı. Forumda korona virüs sonrasında gerçekliğin sınırları ve korona virüs salgını sonrası 21. yüzyılın değişen şartlarında sosyal ve ekonomik kalkınmanın zorlukları tartışıldı. Forumda Başkan Soyer'e korona virüs salgınının ardından İzmir'de turizm sektörünü nasıl geliştirmeyi planladıkları soruldu. Turizm ve ulaşım gibi sektörlerin bu kriz nedeniyle sıkıntı çektiğini dile getiren Soyer, sözlerine şöyle devam etti: “Yerel yönetimler olarak bu etkileri tersine çevirmek konusunda bize büyük sorumluluklar düşüyor. Böylesi kriz dönemlerinde işbirliği daha da önemli hale gelir. Biz de tüm turizm paydaşlarını içeren bir Turizm Koordinasyon Kurulu kurduk. Bu toplantıların ilk çıktılarından biri turizm işletmelerinin hijyen standartlarının iyileştirilmesiydi. Bu standartları belirlemek ve uygulamak için ise bir Yerel Hijyen Komitesi oluşturacağız. Turizm büyük ölçüde güvenlik ve hijyene dayanıyor. Korona virüs Dayanıklılık Stratejimize paralel olarak küresel salgınla mücadele etmek adına büyük önlemler aldık.”

“Visit Izmir mobil uygulamasını hazırlayacağız”

Başkan Soyer çevrimiçi turizmin, tamamen olmasa bile en azından fiziksel seyahatin yerini alıp alamayacağı sorusunu ise “Dijitalleşme zaten küresel salgından önce de küresel turizm için bir trenddi ve biz bu eğilime öncülük eden diğer destinasyonlarla rekabet etmek amacıyla İzmir'in dijital dünyada görünürlüğünü artırmak için çalışmaya başladık. Yeni turizm stratejimizde attığımız en önemli adımlardan biri turizmde dijitalleşmenin temellerini atmak oldu. İzmir'deki tüm çekim merkezlerinin videoları da dahil olmak üzere tüm metin ve görsel içeriğini barındıran dijital bir hedef veri tabanı oluşturduk. Bu veri tabanına dayalı Visit Izmir mobil uygulamasını hazırlayacağız. Dünyanın her yerinden insanlar bu uygulamayı indirebilecek, İzmir'in tarihi ve doğal alanları hakkında daha fazla bilgi edinebilecek. Bunun yanı sıra ticaret fuarlarımızı da dijitalleştirmek için çalışıyoruz” diye yanıtladı.

Foruma Moldova Cumhuriyeti Başkanı Igor Dodon, eski Brezilya Başkanı Dilma Rousseff, Paris Siyasal Çalışmalar Enstitüsü'nden Profesör Chris Brooks, Moskova Yönetim Okulu (SKOLKOVO) Başkanı Andrey Sharonoz ve Stratejik Girişimler Ajansı Genel Müdürü Svetlana Chupsheva da katıldı.