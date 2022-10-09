Başkan Soyer Brüksel'de İzmir'in gıda stratejilerini anlatacak

Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası için Brüksel'e gidecek. Avrupa kentlerinin gıda uygulamalarına yön verecek 10-13 Ekim tarihleri arasındaki etkinlikte Başkan Tunç Soyer, İzmir'deki gıda stratejilerini anlatacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Bölgeler Komitesi ve Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen “20. Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası” çerçevesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. Başkan Tunç Soyer, Avrupa Birliği kentlerinin gıda uygulamalarına yön verecek politika ve uygulamaların belirleneceği etkinlikte, 'İzmir'de Başka Bir Tarım Mümkün' vizyonuyla oluşturulan gıda stratejilerini anlatacak. Küçük üreticiyi desteklerken tüketiciyi de sağlıklı ve ekonomik gıdayla buluşturmayı hedefleyen, kuraklık ve yoksullukla mücadele üzerine temellenen İzmir Tarımı stratejisi bir kez daha Avrupa'nın gündemine yerleşecek. Başkan Soyer'e SODEM Yönetim Kurulu Üyesi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de eşlik edecek.

Başkan Soyer, 11 Ekim'de Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası 20. Yıldönümü Üst Düzey Oturumunda “Dirençli Bölgeler İçin Tarladan Sofraya Gıda Tedariki” başlıklı oturumda konuşacak. Avrupa Bölgeler Komitesi ve ICLEI Sürdürülebilir Kentler Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği oturumda “Çocuklar İçin Bölgeye Özgü Gıda Eğitimi ile Kentsel-Kırsal Gıda Stratejilerinin Uygulanması” konusunda konuşacak Başkan Soyer, Brüksel'de üst düzey temaslarda bulunacak ve Avrupa'nın yerel idarecileriyle işbirliği olanaklarını değerlendirecek.

Başkan Soyer'in katılacağı üst düzey oturumun açılış konuşmasını Avrupa Bölgeler Komitesi Doğal Kaynaklar Komisyonu Birim Başkanı Serafino Nardi yapacak. Oturumda Başkan Soyer ile Avrupa Parlamenteri, Çiftlikten Sofraya Stratejisi ve AB Okul Gıda Programı Raportörü Sarah Wiener ile Avrupa Bölgeler Komitesi Üyesi, İtalya Güney Tirol Bölgesi Başkanı Arno Kompatscher de konuşacak.