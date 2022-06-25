Başkan Soyer, Brüksel'de üst düzey temaslarda bulunacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 28-29 Haziran'da Belçika'nın başkenti ve Avrupa Birliğinin (AB) idari başkenti Brüksel'de İzmir'in uluslararası alanda rolünün güçlendirilmesi için üst düzey temaslarda bulunacak. Başkan Soyer, Avrupa Parlamentosunun karşısındaki Renewable Energy House binasındaki İzmir Evi'nin açılışını da yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in İzmir'i dünya kenti yapma vizyonu çerçevesinde somut adımlar atmaya devam ediyor. Başkan Soyer 28-29 Haziran'da hem Belçika'nın hem de Avrupa Birliğinin idari başkenti Brüksel'de İzmir'in uluslararası alanda rolünün güçlendirilmesi için üst düzey temaslarda bulunacak. Program, Avrupa Parlamentosunun 700 üyesinin, Avrupa Bölgeler Komitesinin ve Bölgeler Komitesinin 329 üyesinin aynı anda Brüksel'de bulunduğu bir tarihte yapılıyor. Soyer, Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli kentlerinde hem kentin tanıtımına katkıda bulunmak hem de ekonomik işbirlikleri geliştirmek hedefiyle açılan İzmir Evleri'ne bir yenisinin kurdelesini daha kesecek. Avrupa Parlamentosunun karşısındaki tamamen yenilenebilir enerji kullanan Renewable Energy House binasındaki İzmir Evi'nin açılışı yapılacak.

Yuvarlak masa toplantısı

Soyer ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele eden büyük kentlerin oluşturduğu küresel koalisyon ve dayanışma ağı C40'ın “Şehirleri Yeniden Keşfetmek” küresel çağrısı çerçevesinde Türkiye'den seçilen İzmir'in iki projesinin tanıtımı için yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek. Toplantıda hem Fuar İzmir'de yapımı planlanan Türkiye'nin ilk Sıfır Karbon Kongre Merkezi ve Oteli projesi hem de TARKEM'in kentin tarihi bölgesinde ilk LEED sertifikalı yeşil bina olması hedeflenen İzmir Kemeraltı YUROKEM projesi; uluslararası yatırımcılar, iş ve finans dünyası temsilcileri, mimarlar, mühendisler, şehir plancıları, tasarımcılar ile girişimcilere anlatılacak.

Terra Madre Anadolu İzmir tanıtılacak

Programın ikinci gününde ise Başkan Soyer, dünyanın en büyük gıda hareketi Slow Food'un (Yavaş Gıda) katkılarıyla eylül 2022'de İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte düzenlenecek Terra Madre Anadolu İzmir'i tanıtmak için Avrupa Parlamento binalarının arasındaki Esplanade Solidarnosc 1980 alanında bir resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyona, Avrupa, Akdeniz, Balkan şehir temsilcilikleri, Avrupa Parlamenterleri, Bölgeler Komitesi üyesi belediye başkanları, diplomatik erkân, uluslararası şehir işbirliği alanında çalışan kuruluşlar, gastronomi ve gıda sektörü paydaşları, iklim konusunda faaliyet gösteren kuruluşlar ve basın temsilcileri katılacak. Gastronomi etkinliği, Avrupa'nın en etkili karar alıcıları ve kanaat önderlerine İzmir, Türkiye ve adil, ekolojik gıda tanıtımlarının yapılmasına olanak verecek.