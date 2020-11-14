Başkan Soyer, depremle ilgili son bilgileri paylaştı: “Toplamda 11 bin 168 aile evlerinden oldu”

Toplamda 11 bin 168 aile evlerinden oldu. Şuan yaklaşık 6 bin kişi, 2 bin 600 civarında çadırda yaşıyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de meydana gelen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı ve yine yüzlerce kişinin evsiz kaldığı büyük depremle ilgili son bilgileri paylaştı.

Yaşanan acı depremin üzerinden 15 gün geçtiğini ifade eden Soyer, oluşan dayanışma ruhuyla yaraların hızla sarıldığını belirtti.

“Şu an itibariyle 4 bin 239 yıkılmış veya yıkılacak ağır hasarlı, 6 bin 929 orta hasarlı bağımsız birim var” diyen Başkan Soyer, “Toplamda 11 bin 168 aile evlerinden oldu. Şuan yaklaşık 6 bin kişi, 2 bin 600 civarında çadırda yaşıyor. Her geçen gün çadırda yaşayan insan sayısı azalıyor. Önümüzdeki günlerde daha da azalacak; ama bizim ağır ve orta hasarlı ev sahibi 11 bin 168 aileye kış iyice bastırmadan bir yuva bulmamız gerekiyor” dedi.

“Şuana kadar taahhüt edilen rakam 35 milyon 579 bin liraya ulaştı”

Tunç Soyer, depremden sonra başlatılan “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası kapsamında toplanan yardımlarla depremzedelere kira desteğinin hesaplara yatmaya başladığını hatırlattı. Soyer, “Bir Kira Bir Yuva kampanyasından ağır hasarlı evler için 5 aylık kira desteği olarak 10'ar bin lirayı hesaplarına aktarıyoruz. Şuana kadar taahhüt edilen rakam 35 milyon 579 bin liraya ulaştı. Bu rakam evi ağır hasarlı 3 bin 559 yurttaşımızın 5 aylık kirasını karşılıyor. Kademeli olarak Uzundere'de 224, Gaziemir'de 58 belediye konutunu, 5 yıldızlı otel binasının 380 odasını tahsis ediyoruz. 204 yurttaşımız da Bir Kira Bir Yuva aracılığıyla evlerini depremzedelere açtı. Böylece evi ağır hasarlı ve yıkılmış 4 bin 239 vatandaşımıza çare üretmiş olduk. Evi orta hasarlı 6 bin 929 yurttaşımızın hesabına da 5'er bin lira yatıracağız. Bunun için belediye bütçesinden 30 milyon lira aktarıyoruz. Bu da 5'er bin liradan 6 bin vatandaşımız demek. Böylece yurttaşlarımızın desteği, belediyemizin olanaklarıyla ağır ve orta hasarlı ev sahibi 11 bin 168 aileye ulaşacağımız anlamına geliyor. Bu arada Bir Kira Bir Yuva kampanyasının devam ettiğini, buradan gelecek tüm paranın doğrudan depremzedelere gideceğini de bir kez daha hatırlatıyorum” şeklinde konuştu.

“200 milyon lirayı deprem için ilgili birimlere tahsis edeceğiz”

Soyer, şöyle devam etti:

“Depremzedelerin günlük gıda, giyim, yaşamsal ihtiyaçları da eksiksiz karşılanıyor. 2021 bütçesinde tüm meclis üyelerinin desteğiyle 200 milyon lirayı deprem için ilgili birimlere tahsis edeceğiz. Bu kaynakla hem yapı stoğunun envanterini çıkaracağız hem kuracağımız yapı laboratuvarının finansmanını sağlayacağız. Çok acı bir olay yaşadık. Siyasi kutuplaşmaya, gerilime rağmen, güzel yurdumuzda hala vicdanlı insanların çoğunlukta olduğunu da bir kez daha gördük. Bu muazzam dayanışma sayesinde geleceğe umutla bakıyoruz. Güzel günlere birlikte ulaşacağız.”