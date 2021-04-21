Başkan Soyer duyurdu: "İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi yakında açılıyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği nedeniyle olası kuraklığa karşı toplumu bilgilendirmek ve doğru tarım yöntemlerini anlatmak için Sasalı'da İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi kurdu. Başkan Soyer, İzmir Tarım modelinin önemli hedeflerinden biri olan üreticilerin ürünlerinin pazarlanması için ARGE ve ihracat biriminin de olacağı merkezi Mayıs ayında açacaklarını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği nedeniyle gelecekte yaşanabilecek kuraklığa karşı toplumu bilgilendirmek ve tarımda doğru yöntemleri uygulamalı olarak anlatmak amacıyla "İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi" kurdu. Açılış için gün sayan merkezde yürütülen çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Eser Atak, Ertuğrul Tugay ve ilgili daire başkanları ile birlikte inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'nin iftihar edeceği bir projeyi mayıs ayında hayata geçirecek olmanın heyecanını taşıdıklarını söyledi.

İzmir tarımı çalışmalarına ivme

“Başka Bir Tarım Mümkün” diyerek yola çıktıklarını, İzmir Tarımı modeliyle kooperatifleşme temelinde kırsal kalkınmayı, doğru tarım uygulamalarıyla su kaynaklarını verimli kullanmayı ve şehri tarımda bir dünya markasına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Soyer, merkezin havza bazında örgütlemeye çalıştıkları üretim planlaması için rehberlik edeceğini söyledi.

Soyer: "Doğru tarım yöntemlerini anlatacağız"

Merkez aracılığıyla farklı üretim tekniklerini, modellerini ve üretim desenlerini sunma imkanı bulacaklarını dile getiren Soyer, "Yurttaşlarımız tarlasında üretim için ne yapması gerektiğini veya hangi ürünün tarlası için daha verimli olduğunu buradan sorup öğrenecek. Biz üreticilerimiz için bir yandan toprağının tahlilini, analizini yaparak bir yandan o bölgenin nemi, bakısı ile ilgili birçok parametreyi esas alarak bir çalışma yapacağız. En doğru ürünü en doğru şekilde üretmesini sağlamış olacağız" diye konuştu.

İhracat desteği de verilecek

Merkezdeki hizmetlerin bununla sınırlı kalmayacağına da dikkat çeken Soyer, şunları söyledi:

"Ürünlerini pazarlamaları için ambalaj paketleme süreçlerinde üreticilerimize burada çalışan grafik tasarımcılarımız destek verecek. Ürünün ihracatını yapmak isteyen üreticilerimize ihracat uzmanlarımız rehberlik edecek. Merkeze gelenler kurduğumuz bin metrekareye yakın üç ayrı seranın her birinde farklı üretim tekniklerini ve gübre örneklerini yerinde görme imkanı bulacak. Burası aynı zamanda çocukların ve gençlerin tarım konusunda bilgileneceği bir eğitim yuvası olacak. Bir yanı Doğal Yaşam Parkı, diğer yanı Gediz Deltası'nın bulunduğu bu alan ziyaretçilerin keyifle vakit geçireceği bir yer oldu. Türkiye'ye örnek bu proje için Avrupa Birliği ile çalışıldı. Avrupa Birliği'nden projenin hayata geçirilmesi için yüzde 25 oranında finansman sağlandı ve Türkiye'nin iftihar edeceği bu proje ortaya çıktı."

Laboratuvar ve kütüphane var

Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın içinde 15 bin 800 metrekarelik alanda yer alan merkez, İzmir Büyükşehir Belediyesinin “HORIZON 2020” programı kapsamında hazırladığı ve Avrupa Birliğinden 2 milyon 300 bin euro hibe aldığı “Doğa Esaslı Çözümler” projesinin önemli halkalarından biri olarak hayata geçirildi.

İzmir Doğal Yaşam Parkının doğu bölümünde yer alan İzmir Tarımı Geliştirme Merkezinde halkı ve çocukları bilgilendirmek için eğitim salonu, laboratuvar ve kütüphane yer alıyor.

Binanın dışında ise iklim değişikliğinin tarıma etkilerini gösteren uygulama seraları kuruldu. Bölge gezilirken, ziyaretçilere iklim değişikliğinin etkileri anlatılacak. Alanda arılar ve böcekler için uzun uçuşlar sırasında dinlenmelerine olanak sağlayacak 10 adet böcek evi (polinatör evi) de oluşturuldu. Bin metrekare alana yayılan üç serada ise 2080 yılına kadar oluşabilecek kuraklığa karşı alınacak önlemler hakkında vatandaşlar görsel olarak bilgilendirilecek.

AB'nin en yüksek bütçeli hibe programı

Avrupa Birliğinin en yüksek bütçeli hibe programı HORIZON 2020 kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin “Doğa Esaslı Çözümler” projesi 39 uluslararası proje arasından seçilerek 2,3 milyon euro hibe almaya hak kazandı.

Böylelikle İzmir, İngiltere'nin Liverpool ve İspanya'nın Valladolid şehirleriyle birlikte öncü ve uygulayıcı şehir oldu. Proje, Karşıyaka kent merkezinden Çamaltı Tuzlası'na kadar olan bölgeyi içeriyor. Bu bölgede karbon salımını azaltmak, biyoçeşitliliği artırmak, yoğun kentleşmenin getirdiği hava sıcaklığını düşürmek, yeşil alan miktarını artırmak, sel–taşkın riskini azaltmak ve halkın yaşam kalitesini artırmak amacıyla ortaya konacak model İzmir için rehber olacak. Proje kapsamında Mavişehir'de Peynircioğlu Deresinin kıyı kesimi ile Halk Park ve devamındaki güzergah üzerinde "kesintisiz bir ekolojik koridor" oluşturuldu. Girne Caddesi'nde cep parklar yapıldı. Sasalı Doğal Yaşam Parkı ve Vilayetler Evi otoparklarının üzeri yeşil çatıya dönüştürüldü. Sasalı'da hayata geçirilen bu proje ise 2019 yılında “En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması”nda "Sürdürülebilir Tarım" kategorisinde birincilik elde etti. Merkezin kurulumu için 11 milyon 190 bin liralık bütçe ayrıldı.