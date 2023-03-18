Başkan Soyer: "Geleceği inşa etmek için çok sebep var"

Başkan Soyer, “Toplantılarda görüyoruz ki umudu kaybetmek için bir sebep yok. Umudumuzu korumak ve geleceği inşa etmek için çok sebep var” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin “Doğamıza Davet” temalı dördüncü gün buluşması çerçevesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon'da düzenlenen basın toplantısında Başkan Tunç Soyer, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi süreci hakkında bilgi verdi.

Kongre çerçevesinde çiftçi, işçi ve sanayici-tüccar-esnaf gruplarının birbirlerinin taslak bildirgelerini değerlendirdiği paydaş buluşmalarına ilişkin bilgi aktaran Başkan Soyer, “Paydaş toplantılarının sonuncusunu yapmış olduk. Paydaşlarımız, 8 ay boyunca geliştirdikleri, çalıştıkları ilke ve kararları müzakere ettiler. Bu müzakerelerde iki ana başlık vardı. Birincisi diğer paydaş gruplarının çalışmalarını müzakere ettiler. İkincisi dört ayrı masada toplanan 200 akademisyenin doğa, tarih, demokrasi ve inovasyon başlıkları altında yaptıkları çalışmaları, revizyonları müzakere ettiler. Yarın nihai olarak tüm metinler Yüksek İstişare Kurulumuzun önüne gelecek. Bir yandan Yüksek İstişare Kurulu bunları değerlendirecek, bir yandan da İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin manifestosunun dibacesini (önsöz) çalışacaklar” ifadelerini kullandı.

“Millet İttifakı'nın genel başkanlarından ilham alacağız”

Başkan Soyer, “Önümüzde üç gün var. Önce Millet İttifakı'nın genel başkanlarını dinleyeceğiz. Onlardan da ilham alacağımız birçok konuşma olacak. Son iki günümüzde ise bir yandan paydaş grupları arasında uyuşmazlıklar varsa müzakere ederek karşılıklı değerlendirmelerini alacağız. Nihayet 21'inde de son haline gelmiş metinleri, her delegasyonun bulunduğu ortamda oylamaya sunacağız. Böylelikle İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ni tamamlamış olacağız” diye konuştu.

“Kararları ilgilenen herkesin önüne koyacağız”

Kongreden çıkan kararların takipçisi olacaklarını yineleyen Başkan Soyer, “Bütün bunlar bittikten sonra tüm siyasal partilerin, tüm sivil toplum kuruluşlarının, tüm vakıfların, meslek odalarının, ilgilenen herkesin önüne koyacağımız manifestomuz ve kararlarımız olacak. Bir yandan da önümüzdeki yıla hazırlanacağız. Yani, gelecek yıl bütün bu alınan ilke ve kararların takibini yapıyor olacağız. Gelecek yıl hangi kararlarla ilgili nasıl yol alındığını, engellerin ne olduğunu, aşılıp aşılmadığını görüşüyor olacağız. Yeni oluşan hayaller, beklentiler varsa bunları masaya koyacağız” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz Türkiye'ye ışık tutacak ilke ve kararları oluşturmak”

Başkan Soyer, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"İzmir'de 100 yıl önce yapılan İktisat Kongresi nasıl yeni bir cumhuriyetin iktisat politikalarını ortaya koyduysa, bugün bizim de hedefimiz, Türkiye'nin gelecek yüzyılına ışık tutacak ilke ve kararları oluşturmak ve bunların takibini yapmak olacak. Türkiye'de yaşanan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve karşı karşıya kaldığımız bu büyük yıkımın oluşturduğu enkazın altından nasıl kalkacağımıza dair ve nasıl daha adil, daha müreffeh, daha demokratik, daha özgür bir ülke kuracağımıza dair kararlar ve ilkeler ortaya koyacağız.”

“Görkemli bir çalışma ortaya çıkıyor”

Heyecan ve umutlarının artarak devam ettiğini söyleyen Başkan Soyer, “Her gün yaptığımız toplantılarda görüyoruz ki umudu kaybetmek için bir sebep yok. Umudumuzu korumak ve geleceği inşa etmek için çok sebep var. Bu umudu ve heyecanı veren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Her birinin emeğiyle son derece görkemli bir çalışma ortaya çıkıyor. Bize düşen de sonuna kadar takipçisi olmak olacak” dedi.