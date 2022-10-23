Başkan Soyer: “Gençlere başka sürprizlerimiz de var”

Başkan Soyer, öğrencilerle yemek sırasında sohbet etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteliler için başlattığı sıcak yemek dağıtımı devam ediyor. Üniversiteliler yemeklere büyük ilgi gösterirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de öğrencilerin memnuniyetini yerinde görmek için Ege Üniversitesindeki dağıtım noktasına gitti. “Kaynak yapmıyorum arkadaşlar” esprisiyle yemek sırasına giren Başkan Soyer, öğrencilerle sohbet etti.

Başkan Soyer, gençlerin yemekleri ne kadar beğendiğini kendi ağızlarından dinledi. Yemeğini gençlerle yiyen Başkan Soyer, “Gençlerimizin yüzünün gülmesi için ne yapabileceğimize kafa yorduk. Sıcak yemek dağıtım hizmetimizi başlattık. Sıcak yemek dağıtım noktasını 6'ya, yemek kapasitesini 5 bine çıkardık. Başka sürprizlerimiz de olacak” dedi.

6 noktada sıcak yemek dağıtımı

Sıcak yemek hizmeti Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi ve Bakırçay Üniversitesi kampüslerinde veriliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan toplam 5 bin kişilik sıcak yemek hizmetinden öğrenciler 17.00 ile 19.00 saatleri arasında faydalanabiliyor.

Sıcak çorba da var

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin eğitim, ilahiyat ile iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile Tınaztepe Yerleşkesi girişi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Kampüsü yakınındaki Bornova Metro istasyonunda kurulan ‘Çorba Durağı' ise öğrencilere hafta içi sabah 07.30 ile 09.00 saatleri arasında sıcak çorba hizmeti veriyor.