Başkan Soyer: "Gördüğümüz tablo çok üzücü ve felaketin boyutlarını gösteriyor"

İzmir'de, dün akşam saatlerinde Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ve kentin birçok ilçesini etkileyen dolu yağışının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alaçatı'da incelemeler yaptı. Soyer, “Kısacık bir sürede büyük bir felaket yaşandı. Gördüğümüz tablo çok üzücü ve felaketin boyutlarını da gösteriyor” dedi.

İzmir'de dün akşam meydana gelen ve Çeşme Alaçatı Port bölgesini etkileyen hortumda 16 kişi yaralandı. Hortum nedeniyle şantiyedeki konteynerler ve vinç direği devrildi, civardaki evlerin çatıları uçtu, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi çok sayıda ekip yönlendirerek çalışmalara destek verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, kentin turizm cenneti Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde büyük zarara neden olan hortum faciasının ardından bölgede incelemelerde bulundu.

"Kısacık bir sürede büyük bir felaket yaşandı"

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Tunç Soyer, “Kısacık bir sürede büyük bir felaket yaşandı. Gördüğümüz tablo çok üzücü ve felaketin boyutlarını da gösteriyor” dedi. Soyer, yaraları kısa sürede saracaklarını belirtti. Kentin bir hafta önce sel felaketi yaşadığını, ardından ise hortumun yerleşim yerlerini etkilediğini belirten Başkan Soyer, “Çatılar büyük ölçüde uçmuş vaziyette. Araçlar büyük zarar görmüş” diye konuştu.

Bu manzaraların hep uzak Doğu ülkelerinde, Latin Amerika'da yaşandığına tanık olduklarını şimdi ise aynı olumsuzlukların İzmir'de de meydana geldiğini ifade eden Başkan Soyer, “Demek ki iklim değişikliği dediğimiz şey, doğa felaketleri ve afetleri bize o kadar uzak değilmiş. Bunu da gördük. Doğanın dengesini bozdukça, onun üzerinde bir güç olduğumu zannettikçe biz, doğa da herkese ağzının payını veriyor. Gerçekten çok üzücü. Bizim doğa ile daha uyumlu ve doğayı koruyan bir yaşam tarzını ve yönetimi mutlaka çok fazla önemsememiz gerekiyor” diye konuştu.

“Yurttaşlarımızın yanlarında olacağız”

Felaketin yaralarını sarmak için Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile inceleme yaptıklarını kaydeden Soyer şunları söyledi:

“Sokağa çıkma yasağı nedeniyle anlaşılan vatandaşlar dışarıda olmadığı için de ucuz atlatıldı. Uçan kiremitlerin insanlara çok daha fazla zarar vermesi mümkün olabilirdi. En azından bu yaşanmadı. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yanlarında olacağız. İhtiyaçları neyse, uğradıkları hasar neyse yardımcı olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince yaraları saracağız.”