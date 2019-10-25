Başkan Soyer, güneş enerjisinin ekonomi için önemine vurgu yaptı

İzmir'de 2. kez düzenlenen Solarvizyon konferansı başlarken, konferansın açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, güneş enerjisinin Türkiye'nin ekonomisi için önemine vurgu yaptı.

İzmir'de 2.'sinin düzenlediği Solarvizyon 2019 etkinliğine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konferansın açılışında güneş enerjisiyle ilgili önemli mesajlar verdi.

Konuşmasında güneş enerjisinin önemi ve faydalarına değinen Başkan Tunç Soyer, "Güneş enerjisi, bu bilince hitap eden önemli bir temiz enerji kaynağı. Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre erişimi de çok kolay. Çünkü güneş ışığı dünyanın her noktasına enerjisini, ücretsiz ve sürekli olarak ulaştırabiliyor" dedi.

Güneş enerjisi üretimi ve kullanımının doğaya ve insana olduğu kadar ekonomiye de büyük bir katkısı olduğunu belirten Başkan Soyer, "Güneş enerjisi üretimi; doğaya uyumlu olmasının yanı sıra gelişen teknolojiyle birlikte; daha ekonomik bir yol olma yolunda da önemli bir gelişme kaydediyor. Güneş enerjisi Türkiye'nin ekonomisi için de önemli fırsatlar sunuyor. Zira ülkemiz, coğrafi konum gibi avantajları sayesinde, güneş enerjisinden alınacak verim bakımından diğer ülkelerden çok daha yüksek bir potansiyele sahip; ancak altını önemle çizmek isterim ki amaç sadece temiz enerji üretmek olmamalı. Üretilen bu enerji; kamusal çıkarların korunmasını, toplumsal yararın artırılmasını, halkın ucuz, sürekli ve güvenilir enerjiye kolaylıkla erişebilmesini ve doğaya verilen zararı, tümüyle ortadan kalkmasını hedeflemeli" diye konuştu.

Güneş enerjisinden elektrik üretiminin yaygınlaştırılması için kentin kılcallarına inilmesi gerektiğine değinen Tunç Soyer, bunun ancak kooperatifleşmeyle mümkün olduğunu vurgulayarak, "Nasıl süt için kooperatif kuruluyor, aslında güneş enerjisi için de bunu yapmamız, bunu geliştirmemiz mümkün. Enerji üretim kooperatiflerini ne kadar yaygınlaştırabilirsek bu enerjinin kente getireceği faydayı da o kadar artırırız. Dolayısıyla biz ne yapabiliriz diye baktığım zaman, bürokratik engelleri kaldırıp bunun önünü açmak için çalışacağız" şeklinde konuştu.