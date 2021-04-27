Başkan Soyer, İzmir'in Covid-19 vaka haritasındaki yerini yorumladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan Covid-19 vaka haritasında İzmir'deki vaka sayısının 100 binde 335 olarak ölçülmesini yorumladı. Başkan Soyer, “Covid-19 haritasında İzmir adına gördüğümüz nispeten olumlu rakamın, bu çabalarımızın önemli bir sonucu olduğunu düşünüyorum” dedi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan Covid-19 vaka haritası, ülke genelinde tüm kentlerde son durumu gösteriyor. 17-23 Nisan haftasında, 4,3 milyon nüfuslu İzmir'de vaka sayısı 100 binde 335 olarak ölçüldü. Tabloyu değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mart 2019'dan itibaren ‘Kriz Belediyeciliği' kavramı ışığında hareket ettiklerini vurguladı. Zorlu süreci, mümkün olan en hafif şekilde atlatabilmek için başta toplu ulaşım araçları olmak üzere kentteki tüm kamusal araçlarda ve alanlarda sürekli ve düzenli temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yürüttüklerine dikkat çeken Soyer, “Covid-19 haritasında İzmir adına gördüğümüz nispeten olumlu rakamın, bu çabalarımızın önemli bir sonucu olduğunu düşünüyorum” dedi.

Soyer: Tüm önlemleri alıyoruz

Sürecin başından itibaren; dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra maskematiklerle, el dezenfeksiyon üniteleri ile hizmet verdiklerini hatırlatan Başkan Soyer, şöyle devam etti:

"Kentimizde koruma önlemlerini ve beraberinde toplumsal bilinci artırmak adına yapabileceğimiz her şeyi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Klasik tedbirlerin yanı sıra Turuncu Çember kriterlerini getirdik. Bu uygulamamız, maske-mesafe-hijyen kurallarına uyan işletmeleri öne çıkarıyor; tüm işletmelerin bu kurallara uymasını teşvik ediyor. Hemşerilerimizin de sorumlu davranması, kendilerini ve çevrelerini koruması sayesinde İzmir'de vaka sayıları bir çok ile göre nispeten düşük seyrediyor. Ancak bu rakamların daha da aşağıya çekilmesi, kontrollü normalleşme için hepimize büyük görevler düşüyor. Bilim kurulumuz haftalar önce bu gidişatı görerek tam kapanma çağrısı yapmıştı. Umarım sosyal destekler de devreye sokularak önlemler olumlu sonuç verir. Ben eminim, bu zor dönemi, aynı hassasiyeti devam ettirerek, birbirimize destek olarak atlatacağız."

Toplu ulaşımda kesintisiz dezenfeksiyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay ve İZDENİZ'in yanı sıra TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN'da, toplum sağlığını koruma adına anlık ve günlük hijyen ve dezenfeksiyon faaliyetleri son derece disiplinli şekilde devam ediyor. Tüm ulaşım araçları, hem seferlerden sonra hem de gün sonunda, insan ve çevre sağlığına zararı bulunmayan su bazlı temizlik ürünleri ile virüslerden ve bakterilerden arındırılıyor.

Kurallara tam uyum

Tüm toplu ulaşım araçlarında özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanabilecek yoğunlukların en aza indirilmesi amacıyla sefer sayıları artırıldı. Yolcuların, araçlara, istasyonlara ve iskelelere maskesiz girişlerine kesinlikle izin verilmezken, el dezenfeksiyon aparatları da aktif olarak kullanılıyor. Aktarma merkezlerinde, istasyonlarda ve iskelelerde sık sık tekrarlanan anonslarla maske, mesafe ve hijyen uyarıları yapılıyor.

HES Kodu kontrolü de var

Öte yandan İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca toplu ulaşım araçlarına yalnızca HES Kodu tanımlanmış İzmirim Kartlar ile biniş yapılabiliyor. Elektronik Ücret Toplama Sistemi'nin Sağlık Bakanlığı veri tabanıyla anlık bağlantısı sayesinde, hasta ya da temaslı listelerinde olan vatandaşların tespiti anında yapılıyor. Bu kişilerin, toplu ulaşım araçlarına binişine izin verilmiyor.

354 bin noktada dezenfeksiyon

Geçen yıldan bu yana dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 27 ekip 400 personelle sürdürülen çalışmalar kapsamında bugüne dek kamuya açık 354 bin noktada temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; parklar, sağlık kuruluşları, karakollar, spor alanları, okullar, ibadethaneler, muhtarlık ofisleri, eczaneler, bankalar, kafe ve restoranlar, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binaları gibi kamuya açık alanları adeta koruma altına aldı. Taksilerde, dolmuşlarda ve 112 Acil ambulanslarında da aralıksız dezenfeksiyon yapan ekipler, bugüne dek 10 bin litreye yakın dezenfektan kullandı. İZBETON Genel Müdürlüğü de ayrıca bu yıl 176 camide temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Turuncu çember uygulaması

Koordinasyonunu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü İzmir Turizm Hijyen Kurulu'nun, kent genelindeki belediye ruhsatlı işletmelere hijyen standardı getirilmesi amacıyla geliştirdiği Turuncu Çember projesi, Haziran 2020'den beri uygulanıyor. Bu çerçevede, belirlenen kriterlere uyan konaklama ve yeme içme tesisleri ile paket servis hizmeti sunan işletmeler, Turuncu Çember sertifikası verilerek kamuya duyuruluyor. Uygulamaya, geçtiğimiz haftalarda havayolu şirketleri de dahil edilmişti ve ilk olarak SunExpress firması, turuncu çember almaya hak kazanmıştı. Uygulama ile işletmelerin pandemi koşullarında sağlık tedbirlerine azami ölçüde uyması teşvik ediliyor.